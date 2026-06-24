非份之罪｜徐榮演腦痙攣角色拍到頸抽筋　陳煒演壞女人：衰到貼地

無綫電視推出全新「人性反思」另類寫實劇集《非份之罪》，即將於6月29日（周一）晚上8時30分隆重首播。劇集以六個單元故事構成，分別為《無險女屍》、《石棺禁戀》、《一億殺機》、《危險遊戲》、《骯髒的子彈》及《恐怖情人》。陳煒與徐榮在單元《一億殺機》中飾演夫妻，而徐榮更首次挑戰難度極高的低智角色。

陳煒與徐榮在單元《一億殺機》中飾演夫妻。（陳順禎攝）

徐榮挑戰難度極高低智角色 陳煒演壞女人

接受訪問時，徐榮透露今次飾演肌肉萎縮症及腦痙攣的患者，智商只有8歲，所以演出時非常累，說話需要很用力，每拍完一場戲都頸抽筋。陳煒指過往飾演過不少壞女人角色，但今次應該是從影以來最壞的一個：「壞到盡，完全係人格有問題，好難得衰得咁緊要，衰得咁貼地。」問到如何揣摩角色，徐榮感謝陳煒的醫生老公帶了他去探望患病人士，觀測患者的說話方式及日常行動。

徐榮透露今次飾演肌肉萎縮症及腦痙攣的患者，智商只有8歲，所以演出時非常累，說話需要很用力，每拍完一場戲都頸抽筋。（陳順禎攝）

盧宛茵怒摑李家鼎極震撼

提到在播放劇集片段時，其中一幕講到李家鼎飾演的老爺離世，飾演遺孀的盧宛茵在喪禮上怒摑鼎爺的「屍體」非常震撼。徐榮及陳煒笑言在拍攝現場不覺得這麼震撼，徐榮因為在玻璃室外所以聽不到任何聲音：「睇片好震撼。」陳煒就搞笑指：「老爺（李家鼎）真係俾Madam Lo嚇親嘅，摑嘅時候好出力吓，冇NG，好勁！」更表示單元中還有更爆的情節。至於主劇情講述爭產，開播時可會令外界聯想到鼎爺的家事，陳煒透露劇集兩年前拍攝時還未發生。

在記者會上播放劇集片段時，其中一幕李家鼎飾演的老爺離世，飾演遺孀的盧宛茵在喪禮上怒摑鼎爺的「屍體」。（陳順禎攝）

場面震撼！（陳順禎攝）