翟威廉慨嘆清酒生意難做　親自送酒上門：慳返自己筆人工

無綫電視推出全新「人性反思」另類寫實劇集《非份之罪》，即將於6月29日（周一）晚上8時30分隆重首播。劇集以六個單元故事構成，分別為《無險女屍》、《石棺禁戀》、《一億殺機》、《危險遊戲》、《骯髒的子彈》及《恐怖情人》，故事圍繞貪戀、貪財、貪權、貪玩等禍害。今日（23日）一眾演員吳啟華、陳煒、朱敏瀚、吳偉豪、單立文、阮浩棕、徐榮、游嘉欣、貝安琪、鄧智堅、盧宛茵、鄭子誠、譚凱琪、江欣燕、張彥博、翟威廉、黎燕珊等齊齊出席記者會。

無綫電視推出全新「人性反思」另類寫實劇集《非份之罪》，一眾演員吳啟華、陳煒、朱敏瀚、吳偉豪、單立文、阮浩棕、徐榮、游嘉欣、貝安琪、鄧智堅、盧宛茵、鄭子誠、譚凱琪、江欣燕、張彥博、翟威廉、黎燕珊等，今日齊齊出席記者會。（陳順禎攝）

翟威廉清酒生意難做

翟威廉接受訪問時，透露劇集在兩年多前拍攝，是自己在TVB的最後作品，加上是王心慰監製的最後一套劇，所以一定會回來參與宣傳活動。雖然已經離巢，但翟威廉透露還有繼續參演邵氏劇集，亦有打理清酒生意。不過威廉透露香港營商環境不佳，零售及批發都很難做：「清酒主要賣俾餐廳，但好多餐廳執咗，變咗要銷售清酒好可能要做活動或者教學，提高清酒嘅價值，大家都各出奇謀。」並希望能夠以不同的營銷方法來捱過呢段日子。

翟威廉透露香港營商環境不佳，清酒零售及批發都很難做。（陳順禎攝）

翟威廉為清酒生意親力親為做埋送貨

問到清酒生意可有蝕錢，翟威廉坦言最緊要開源節流：「將所有嘢降低，自己親力親為，自己送貨就轉返自己筆人工。其實一直都有，啲酒係凍，如果交俾人送好貴。自己送就好啲，仲可以順便去埋啲餐廳同啲老闆打吓招呼，佢哋唔知點解會買多兩支。」另外，講到膚色健康了不少，翟威廉笑言最近大份咗：「一個男人上咗年紀去到40歲唔到你話事，只係有兩個選擇，一係好肥，一係就肥得嚟大隻，你自己揀。」更搞笑指夏天將至會去遊船河，未免同行的女士們眼睛受害，所以都會積極操Fit身形。