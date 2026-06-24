劉嘉玲爆梁朝偉需要照顧　換燈膽都要靠老婆：好似失去自理能力

鄭裕玲（Do姐）最新一集《The Do Show》邀請到劉嘉玲擔任嘉賓，兩人在節目中澄清了曾被指拍攝劇集時「結怨」的真相及Do姐與劉嘉玲當年同時被提名金像獎影后，Do姐缺席仍奪獎令嘉玲大受打擊之外，嘉玲更談及與梁朝偉的愛情。

劉嘉玲在節目中談及與梁朝偉的愛情。（《The Do Show》截圖）

劉嘉玲覺得每個年齡階段都有其動人的愛情。（《The Do Show》截圖）

梁朝偉唔敢叫工人換燈膽

劉嘉玲在節目中透露，梁朝偉隨著年紀愈大就愈需要嘉玲照顧，更指偉仔從小就一直被照顧，令他好像失去了自理能力，除了電影世界，日常生活都需要嘉玲為他打點一切，嘉玲搞笑指偉仔連跟工人溝通都要靠嘉玲，因為覺得唔好意思：「例如燈膽壞咗，燈膽壞咗你咪去換囉，唔識換咪打電話叫人換，佢會話『劉嘉玲燈膽壞咗』。所以個關口一棘住，佢就『快啲救我』咁樣。」對於被Do姐問到是否享受照顧梁朝偉時，嘉玲笑言自己是被逼上梁山：「我都想有個人照顧我，我都想燈膽壞咗我老公即刻去換，但係慢慢就形成咗而家咁嘅局面，我又忍受唔到（唔做）。」

劉嘉玲與梁朝偉相愛近40年。（IG/@carinalau1208）

劉嘉玲笑言梁朝偉隨著年紀愈大愈需要她照顧。（《The Do Show》截圖）

嘉玲搞笑指梁朝偉與工人溝通都要靠她。（《The Do Show》截圖）

劉嘉玲原來係I人？

當Do姐問到劉嘉玲可會想跟梁朝偉一起合作拍電影，嘉玲立即拒絕，並表示偉仔要求很高：「我暫時仲未過到呢一關，或者老啲啦，太熟喇，我覺得會冇乜新鮮感。」對於外界一向都認為劉嘉玲與梁朝偉是「E人」與「I人」的極端，劉嘉玲竟然透露自己特別做了測試兩次，結果竟然顯示自己為「INFJ」，更笑言：「我覺得你哋全部都睇錯咗，你哋大家都睇到好表面嘅我，真正嘅我係I人。」嘉玲補充自己同Do姐一樣工作百分百投入，亦很需要Me Time及不介意獨處，不過卻認為身體裡住了兩個人。

劉嘉玲竟然透露自己特別做了測試兩次，結果竟然顯示自己為「INFJ」。（《The Do Show》截圖）

劉嘉玲笑指外界一直看錯了。（《The Do Show》截圖）

劉嘉玲自認難搞脾氣差要梁朝偉忍受

談到與梁朝偉近40年的愛情，劉嘉玲直言意想不到，而最艱難的卻是「七年之癢」，因為雙方都將自己所有的本性暴露出來，而數十年來維持感情的是愛：「我覺得係愛，人生裡面有好多嘢你係可以捨棄，金錢、名譽，但愛，你好難捨棄。中間有好多瞬間係想give up，但係我諗因為愛，都係大家彼此，都係留咗落嚟。同埋可能大家都睇到對方一啲好嘅嘢，同埋原諒一啲唔好嘅嘢。」嘉玲直言能維持是因為互相遷就，並自認難相處，除了脾氣急躁，還很堅持自己的原則：「我脾氣都唔好，所以有時佢都要忍受我。」

嘉玲透露與梁朝偉近40年愛情中，曾有過無數想放棄的瞬間。（《The Do Show》截圖）

劉嘉玲自認難相處。（《The Do Show》截圖）

嘉玲感激梁朝偉忍受自己的脾氣。（《The Do Show》截圖）

經過掙扎吵架培養出不言而喻的默契

當Do姐問到兩人的浪漫事，劉嘉玲笑言現在都很浪漫，更會拖手仔，互相的陪伴更多。問到梁朝偉是否比起過往更需要劉嘉玲在身邊，嘉玲笑言：「可能佢都老喇，落葉歸根咁樣。即係我哋好似經過好燦爛，跟住掙扎，跟住嗌交，好多好多嘢，去到而家大家都已經住入咗大家嘅身體裡面，我已經好知道佢諗緊咩，佢亦都好知道我諗緊咩，係一種唔使講出嚟嗰種默契。我覺得而家呢個關係，係多謝上天俾我修返嚟嘅（福氣）。」

嘉玲透露兩人經過掙扎吵架培養出不言而喻的默契。（IG/@carinalau1208）

對於與梁朝偉的感情，嘉玲非常感激上天讓自己修回來的福氣。（《The Do Show》截圖）

做埋梁朝偉心理醫生？

談到家中事務都由嘉玲來負責，她透露梁朝偉要到歐洲或紐約宣傳電影時，會感到煩躁及抱怨自己為什麼要做這麼多，所以這些時候劉嘉玲就一定會留在梁朝偉身邊：「我要將佢嘅Negative念頭轉化成Positive念頭，傾偈嗰時我會將佢嘅注意力放鬆去另外一個地方，等佢Enjoy做訪問嗰個感覺，或者出去食餐飯、飲杯酒，咁令佢分散注意力，如果唔係佢會好Focus去唔好嘅情緒入面，佢會好辛苦。」

劉嘉玲將林青霞的一句話而銘記於心，不介意做後盾成就梁朝偉。（《The Do Show》截圖）

劉嘉玲不介意做後盾成就梁朝偉

劉嘉玲憶起有次與林青霞坐同一班機回港，對方表示看了《花樣年華》後認為梁朝偉是一個很偉大的演員：「佢專登走過嚟同我講，佢話我知你喺佢身邊好辛苦，但係你辛苦啲啦，你成就佢，真係一個好難得嘅演員，咁我嗰時仲諗，咁我呢？即係我要辛苦啲成就佢，咁後尾呢句說話其實一路我都記住。」嘉玲認為梁朝偉敏感的性格，加上專注投入每件事，才會他成為特別的演員，而自己亦非常為他感到驕傲。更指偉仔為角色作長時間準備，而《寂靜的朋友》就花了6至9個月去練習好英文或令自己更似一個教授：「我唔係佢老婆我都尊敬呢個演員。」