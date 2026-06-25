「TVB薛凱琪」鍾晴做運動俯身騷本錢極吸睛　網民：玩波出神入化

現年34歲的無綫（TVB）小花鍾晴（Karlie），曾參選 ViuTV 選美節目《美選D.n.A》，雖未能成功入圍，但獲機會主持該台旅遊節目《小城光影》，並因外貌近似薛凱琪而受關注；2017年她轉投TVB，隨即擔任兒童節目《Think Big天地》主持之一，之後憑綜藝節目《美女廚房》和《3日2夜》人氣急升。此外，鍾晴也參演過不少劇集，當中以處境劇《愛‧回家之開心速遞》中，飾演威龍百貨美女售貨員「Cammy」最入屋。

鍾晴樣子甜美，身材火辣。（資料圖片）

鍾晴與好友陳詩欣拍攝《3日2夜》而人氣急升。（IG@karliechung）

鍾晴（左）近年因參演處境劇《愛‧回家之開心速遞》中威龍百貨美女售貨員「Cammy」一角而成功入屋。（電視截圖）

俯身做普拉提派福利

除了幕前演出外，鍾晴向來不吝嗇在社交平台向粉絲派福利。適逢夏日，不少女仔為以最佳狀態示人都努力keep fit，就連本身fit到漏的鍾晴都不例外。日前，她在網上分享了一段自己做普拉提（Pilates）運動的短片，展現玲瓏有致的火辣身材，看到一眾網民心心眼！

鍾晴平時愛在社交平台派福利。（IG@karliechung）

鍾晴fit爆。（IG@karliechung）

鍾晴初入行時，因外貌近似薛凱琪而受關注。（IG@physit）

影片中，鍾晴身穿黑白相間的緊身運動Bra top，搭配一條黑色貼身超短運動褲，將其豐滿的上圍和纖細的蠻腰完美呈現。一開始，她手抱粉紅色運動球坐在器械上，對著鏡頭展露甜美笑容，深呼吸便開始投入訓練。

鍾晴身穿緊身運動Bra top示人，相當吸睛。（IG@karliechung）

鍾晴俯身做運動。（IG@karliechung）

令人分心。（IG@karliechung）

不過過程中，最吸引眼球的莫過於她做俯身動作的一幕。鍾晴雙手攞著運動球撐在器械上做動作，整個人向前傾。這個俯身姿勢，令她的白滑上圍瞬間呼之欲出，視覺效果極具震撼力！之後，鍾晴又移師到普拉提核心床上進行進階練習，雖然動作難度不低，但鍾晴全程面不改色，展現出全身緊緻的身形線條，顯然平日下了不少苦功。

鍾晴做運動之餘保持靚樣。（IG@karliechung）

視覺效果極具震撼力。（IG@karliechung）

鍾晴移師到普拉提核心床上進行進階練習。（IG@karliechung）

網民心心眼激讚

鍾晴在帖文中寫道：「It's pilates time 🧘‍♀️✨（又是普拉提時間）」。不少網民看完短片後紛紛心心眼，留言大讚她：「索爆女神又著得超性感誘人趁休息去做Gym 保持豐滿嘅誘人身材咁勤力，唔怪之得女神你越來越索喇！」、「又靚又fit」、「有冇咁靚㗎！」；甚至有網民直言：「女神玩波波出神入化」。看來鍾晴這次健康得來又極具視覺效果的性感福利，真的令不少網民大飽眼福，睇到分晒神。

雖然動作難度不低。（IG@karliechung）

但鍾晴全程面不改色。（IG@karliechung）