林夏薇獲委任福建省香港商會文化藝術顧問　擁雙重身份：大感榮幸

「視后」薇薇林夏薇，憑精湛演技在內地人氣高企，繼之前跟陳曉合作劇集《大生意人》，所飾演的慈禧角色亦深受觀眾愛戴後，由她主演的新劇《玫瑰戰爭》亦被視為本年度重頭劇，萬眾矚目，不少網民都引頸以待。雖然薇薇演藝事業如日方中，但她亦不忘本回饋家鄉廈門，除了早前專誠到家鄉開演唱會，跟家鄉粉絲見面外，她亦獲廈門巿文旅部頒發「廈門2026年度美好生活推薦官」榮譽，委任為廈門旅遊大使後，日前又再次獲委任為福建省香港商會文化藝術顧問，認真犀利！

林夏薇日前又再次獲委任為福建省香港商會文化藝術顧問。（IG@rosinalam）

林夏薇獲委任福建省香港商會文化藝術顧問

薇薇昨晚（6月24日）以一身高貴行政打扮，現身福州出席「閩港同心拓進 共創發展新篇」慶祝香港特別行政區成立29周年暨福建省香港商會七周年慶晚宴，期間她獲委任為福建省香港商會文化藝術顧問，難怪薇薇心情興奮，大感榮幸，她還在社交平台留言表示：「好榮幸獲委任為福建省香港商會嘅文化藝術顧問。本身係廈門美好生活推薦官嘅我，今後會融合兩個身份，一方面向外推介廈門文旅特色；另一方面依託商會平台對接香港藝文資源，推動閩港文旅同藝術雙向聯動，促進兩地文化交流。」

林夏薇獲委任為福建省香港商會文化藝術顧問。（IG@rosinalam）

林夏薇堂哥林峯父親為「廈門李嘉誠」

其實在廈門出世的薇薇，4歲隨父母來港，5年後回流廈門成長讀書，堂哥林峯的父親林華國，在當地有「廈門李嘉誠」之稱，但薇薇的成功卻並非靠關係，而是她一直堅持與努力，最終憑出色的演技，登上視后之位，繼而「衣錦還鄉」回饋家鄉。

林夏薇好勁。（IG@rosinalam）

林夏薇雙重身份。（IG@rosinalam）

林夏薇勁。（IG@rosinalam）