37歲寫真𡃁模出埠富貴生活幾級跳 曾損手逾百萬無損雄厚財力
撰文：黃欣華
出版：更新：
現年37歲的陳靜（DaDa）自2013年憑《低俗喜劇》「爆炸糖」一角奪得香港電影金像獎「最佳女配角」後，近年在影視圈產量大減，處於半淡出狀態。不過，其幕前工作量雖然減少，但其生活質素近年卻不跌反升，富貴程度幾級跳，財力驚人。繼早前周遊列國遠赴巴黎、西班牙及意大利打高爾夫球後，她又在社交平台大曬前往意大利西西里島（Sicily）度假的片段，生活極盡奢華之餘，更一如既往大方派福利，火辣身材極具視覺震撼。
進駐高檔酒店歎美酒佳餚 「度假風」打卡盡顯貴氣
從DaDa上載的短片可見，她正身處充滿異國風情的意大利西西里島度假。片中她身穿一襲極具剪裁設計、超低胸兼大露背的火辣裝束，將其標誌性的傲人上圍及零贅肉的Fit爆身材展露無遺，極度誘人。DaDa在片中展示了當地的奢華度假生活，不單止入住高檔酒店，更在藍天白雲與海景夾雜的絕美景色下，一邊品嚐美酒佳餚，一邊享受日光浴，生活過得相當愜意、無憂無慮，盡顯貴婦級的生活格調。
曾投資物業損手逾百萬 無損雄厚財力生活繼續富貴
雖然在前年，有傳她突然決定「撻訂」大角咀一個價值2,288萬港元的頂層特色戶新盤，估計白白損失逾130萬港元首期訂金，一度被指投資失利。但從現時她高調周遊列國、住千萬西九風水豪宅的奢華旅程來看，百萬損失對她而言顯然只是「九牛一毛」，財力依然極度雄厚。