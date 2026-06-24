香港小姐2026｜譚雅文笑稱「美麗凍人」　盧蔚晴回應「剃毛」宣言

TVB年度選美盛事《2026香港小姐競選》12位佳麗昨日（6月23日）出發到湖南拍攝外景，佳麗包括1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）、12號湯家琳（Caris ），以及「師姐」馮盈盈、黃嘉雯、陳懿德。



眾佳麗身處湖南。（林迅景 攝）

今日（6月24日）拍攝泳裝外景遇上大雨，拍攝一度被天氣打斷。日前6號盧蔚晴在訪問透露會為泳裝環節「剃毛」，今日情況又如何呢？點擊睇佳麗泳裝👉香港小姐2026｜12位佳麗泳裝Look率先曝光 暴雨下大騷黃色兩件頭

4號譚雅文發揮幽默本色笑稱「美麗凍人」

4號譚雅文和6號盧蔚晴在12位佳麗之中，身材最健美。冒雨捱凍拍攝，她們接受《香港01》訪問時，4號譚雅文笑言：「（覺得心情點？）美麗動人。（自己美麗動人？）唔係，係好凍個凍。」捱更抵夜拍攝，6號盧蔚晴表示自己還可以，但工作人員比她們更辛苦。「我哋拍完可以休息，但係工作人員一直都做緊。」

展現泳裝。（林迅景 攝）

泳裝。（林迅景 攝）

食足全餐仍現「人魚線」！兩大健美佳麗齊靠Pilates保體態

兩位在佳麗之中為最健美的，甚至隱約見到有人魚線。4號譚雅文：「尋晚有晚飯食。」6號盧蔚晴：「我哋清晒。」問到身材是否得天獨厚？4號譚雅文：「其實今日睇落有啲水腫。」平時怎樣保持身材？4號譚雅文：「我做pilates。」6號盧蔚晴隨即應答：「我都係喎！」

4號譚雅文（Tiffany），三圍是32、23、34.5 。（林迅景 攝）

4號譚雅文（Tiffany），三圍是32、23、34.5 。（林迅景 攝）

6號盧蔚晴（Jasmine）三圍是32、22.4、35 。（林迅景 攝）

6號盧蔚晴（Jasmine）三圍是32、22.4、35 。（林迅景 攝）

6號盧蔚晴笑應「剃毛」進度

日前6號盧蔚晴接受訪問，表示「會剃毛」。香港小姐2026｜為明天泳裝做準備 6號盧蔚晴自爆秘技：會剃毛先 她訪問中也回應：「OK嘅，大家睇返啲相。（我哋check清楚！）哈哈，冇問題。」