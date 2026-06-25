蔡嘉欣產後超真實身材曝光　坐月驚現「大肚腩」：個肚仲好猛烈呀

現年32歲的落選港姐蔡嘉欣（Kayan），自2023年與圈外富貴男友Derek結婚後，過着幸福少奶奶的生活。今年情人節，蔡嘉欣宣布造人成功，早前順利誕下兒子Theo，一家三口展開新生活！榮升新手媽媽的蔡嘉欣近日不時分享由懷孕到生產的過程及BB的得意相，雖然仍在坐月期間，但她已經扮靚靚出街，不少網民都大讚她極速修身，完全看不出剛剛生完BB，不過原來蔡嘉欣仍未修身成功，日前她更公開真實身材！

今年情人節，蔡嘉欣宣布造人成功！（IG@kayan.c）

孕照。（IG@kayan.c）

孕照。（IG@kayan.c）

順利誕子！（IG@kayan.c）

順利誕子！（IG@kayan.c）

恭喜！（IG@kayan.c）

好Cute！（IG@kayan.c）

蔡嘉欣坐月期間出街 大方公開產後超真實身材

蔡嘉欣在社交平台分享OOTD，並寫道：「著鬆身少少的衫，大家以為我未出月已經極速瘦返，事實的真相係我個肚仲好猛烈呀🙈大家都話坐月唔好減肥，我日日都食飯又飲湯，養好身子先，遲D坐完月再努力啦！」相中所見，身穿恤衫襯牛仔褲的蔡嘉欣身形十分Fit，不過之後她就公開「真相」：「我前幾日食飽放鬆坐低時，看到我個肚仔都笑咗~自己都震驚~而家難得咁猛烈當然自拍下留念呀！生完頭2星期係彭彭聲跌咗20磅，但我而家係仲有十幾磅先回到過去的，唔急，慢慢嚟啦！」相中一身居家Look的她腹部明顯隆起，產後超真實身材令人驚訝！

扮靚靚出街。（IG截圖）

超真實一面！（IG截圖）

記錄懷孕過程。（IG@kayan.c）

產後keep住靚！（IG@kayan.c）

蔡嘉欣展示了她入住的高級候產房，不僅配有舒適的臥室和小廚房，還設有客廳，足以容納探訪的親友。（影片截圖）

蔡嘉欣錫錫囝囝。（影片截圖）

蔡嘉欣產後數日現身撐好姊妹譚嘉儀誕雙胞胎

蔡嘉欣在6月12日宣布順利誕子，但產後短短數日，她就親身到醫院為好姊妹譚嘉儀（Vivi Tam）生B打氣，又去探望初生雙胞胎，正在坐月休養的她，當時腹部只是微微隆起，身形纖瘦，完全不像剛生完B，令網民都相當驚訝！

蔡嘉欣在6月12日宣布順利誕子，但產後短短數日，她就親身到醫院為好姊妹譚嘉儀（Vivi Tam）生B打氣，又去探望初生雙胞胎。（IG截圖）

兩位新手媽媽！（IG@kayan.c）

一起懷孕！（影片截圖）