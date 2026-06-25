余文樂再戰周杰倫網球場對決　《頭文字D》逾20年情誼感情深厚

現年44歲的余文樂自近年移居台灣後，生活重心大幅向家庭與個人興趣傾斜。除了打理潮牌生意，他亦積極投入運動，近年更由籃球「轉線」瘋狂迷上打網球。今日（24日）余文樂於社交平台Instagram中上載最新相片，透露再度相約好友「亞洲天王」周杰倫（Jay）在網球場上切磋球技。兩人自2005年合作電影《頭文字D》結緣，經典的「中里毅」與「藤原拓海」友誼至今橫跨逾20年，感情依舊深厚。

與周杰倫打網球！（IG截圖）

打網球！（IG/@lok666）

打網球！（IG/@lok666）

「拓海與中里毅」再聚頭 周董曾贏走「球星級神拍」

余文樂近年不時在Threads及Instagram分享網球經，其球友陣容亦相當星級，除了周杰倫，還包括歌手周興哲及前高爾夫球后曾雅妮。而余文樂與周杰倫兩位「人父」在網球場上的互動已非首次。早前兩人單挑對戰時，周董曾向阿樂落戰帖，以「輸的送球拍」作夢幻賭注，最終周董以直落3比0勝出，成功贏走余文樂繡有其個人名字、價值不菲的知名品牌球拍，當時周董更在社交平台搞笑隔空喊話：「這個標籤可以撕掉嗎？」相隔不久，兩人又再相約練球，當時周董更幽默表示：「等我腳好了，我可能又會贏到一支拍子。」足見二人私底下毫無架子、愛互相調侃的「真兄弟」情誼。

周杰倫同余文樂幫襯華嫂冰室，門口仲泊咗部AE86，令人一度以為係開拍《頭文字D》續集。(微博圖片)