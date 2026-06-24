香港小姐2026｜2號3號現微凸肚腩　李澤欣高EQ：原來我哋係肚腩組

TVB年度選美盛事《2026香港小姐競選》12位佳麗昨日（6月23日）出發到湖南拍攝外照。12位佳麗包括1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）、12號湯家琳（Caris ），「師姐」馮盈盈、黃嘉雯、陳懿德亦有隨行參與拍攝。



來到港姐湖南外景拍攝第二日（6月24日），經過了第一晚直踩到晚上拍攝，休息幾小時再開工。難得佳麗仍然保持好狀態應對。香港小姐2026｜12位佳麗泳裝Look率先曝光 暴雨下大騷黃色兩件頭

展現泳裝。（林迅景 攝）

眾佳麗身處湖南。（林迅景 攝）

深夜進食致現肚腩

佳麗們穿泳裝大比拼，難免會有比較。在高標準之下，2號李澤欣、3號李澄晴均現出微凸肚腩仔。談及拍攝泳裝環節，2號李澤欣回答：「自己喺呢一方面永遠係比較緊張，因為比較少着比堅尼。同埋我覺得大家比較辛苦，夜晚好夜先食飯，又要考慮食飯份量，又要考慮第二日表現，都有啲難把握。」3號李澄晴：「係呀，夜晚好夜先食飯，食完啲嘢未消化，有少少肚腩，所以有少少緊張，焦慮。」

2號李澤欣（Scarlett）三圍是32、24.5、35 。（林迅景 攝）

2號李澤欣（Scarlett）三圍是32、24.5、35 。（林迅景 攝）

3號李澄晴（Chorie），三圍為32、24.5、36 。（林迅景 攝）

3號李澄晴（Chorie），三圍為32、24.5、36 。（林迅景 攝）

2號李澤欣高EQ自嘲：原來我哋係肚腩組

記者提及，拍照時她們有肚腩，2號李澤欣即笑言：「原來我哋係肚腩組，哈哈哈。」3號李澄晴：「下次我唔食嘢㗎啦。」與其他佳麗相比，覺得自己身材在哪個水平？3號李澄晴：「中間。」2號李澤欣：「需要改善嘅位置，我哋會努力㗎啦。」