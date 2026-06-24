郭柏妍扮空姐現身仲有泳衣造型紙牌：依家身材有upgrade

郭柏妍與鍾柔美於銅鑼灣鬧市街頭出席她們主演的無綫劇集《飛常日誌II》收視報捷活動。她們兩人均穿上空姐制服現身，這也是她們第二次扮空姐。今日天氣極熱，問到郭柏妍是否她的忍耐極限？她說：「我唔係好怕熱，ok嘅。」鍾柔美亦說：「我都慣咗，反而係驚曬黑，我好易曬黑」。郭柏妍也表示自己同樣好易曬黑；「驚曬黑唔驚熱。」

郭柏妍。(葉志明攝)

鍾柔美。(葉志明攝)

郭柏妍希望可以拍第三季

兩人對於該劇收視報捷均異口同聲表示好開心，不捨得這麼快播完，並希望可以開拍第三季。鍾柔美說：「無諗過，可能係多咗出嚟宣傳，見下啲街坊。」郭柏妍說：「之前一依家二都好受歡迎，好開心大家鍾意睇，同埋記得我個角色名，有機會梗係想拍第三季，仲有好多未拍嘅機場外貌設施，好期待新一季拍畀大家睇。我今次嘅cp都拍得好舒服，想睇下之後嘅發展。」

郭柏妍已是第二次扮空姐。(葉志明攝)

鍾柔美也是第二次扮空姐。(葉志明攝)

鍾柔美不介意穿泳衣拍劇

對於現在有郭柏妍的泳衣造型紙牌，她笑言還原度ok：「我喺好多劇都有類似嘅衫，自己係運動員都會咁樣着，選港姐時嘅性感程度再勁啲，依家少啲着，收返埋，同以前比依家身材有upgrade，但體能弱咗。」鍾柔美表示如果拍新的一季，她也想試試演空姐。問到可會介意穿泳衣上陣演出，她說：「之前着過一次泳衣拍劇，係我第一次泳衣拍劇，體驗幾難忘，自己想咩都試吓。」

兩人的紙牌水着look。(葉志明攝)