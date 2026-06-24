馬國明想現場睇世界盃意外踢爆高海寧經濟狀況：好有錢嗰啲囉

馬國明、劉穎鏇與周嘉洛於銅鑼灣鬧市街頭出席他們主演的無綫劇集《飛常日誌II》收視報捷活動。問到可會想拍第三季，劉穎鏇說：「梗係想，想試下做飛機師角色，好有型。（會唔會派福利？）等觀眾再支持多啲先諗下有咩福利。」

(左至右) 郭柏妍、朱敏瀚、劉穎鏇、馬國明、周嘉洛、鍾柔美。(葉志明攝)

收視報捷。(葉志明攝)

戶外活動現場又曬又熱。(葉志明攝)

周嘉洛未試過畀女飛

周嘉洛說：「絕對需要拍第三季，我再升就係去到馬明個職級。（會唔會爭取馬明劇中個舊愛？）唔會，依家已經死咗心，睇下第三輯可唔可以拿下。（唱咗8次男人最痛喎。）gimmick嚟，實際拍嘅時候係唱咗20幾次。（現實中有無試過畀女飛？）唔係好記得，我感情生活好健康，其實係無既，sorry。」提到同劇的朱敏瀚早前宣布回復單身，周嘉洛表示與對方沒有什麼感情對話：「我哋主要傾事業，我哋事業心好重，佢恢復單身唔影響佢嘅事業。」

朱敏瀚。(葉志明攝)

周嘉洛。(葉志明攝)

劉穎鏇。(葉志明攝)

朱敏瀚與周嘉洛差點咀咀。(葉志明攝)

馬國明羨慕高海寧富貴飛美國睇世界盃

馬國明對於活動現場安排了一個他爆肌的紙牌，表示：「我都係唔好操肌，爆肌身型唔襯我，公司無要求我要操肌騷肌，自己又無要求，我平日踢波多。」而熱愛足球的馬國明一提到世界盃便十分興奮：「梗係有睇波。（支持邊隊？）阿根廷、英格蘭，今年特別支持C朗，始終佢係一代球王，都想佢今屆發揮到水準。（老婆有無陪你睇？）有呀，佢睇到一半瞓咗，話好眼瞓就入房瞓，兩隻貓都跟埋佢一齊入房，剩返我一個睇，佢其實唔係好識，志在陪我睇下。我都好想去外國睇，但係無假，好想好似啲有錢嘅人話去現場睇就去睇。（好似高海寧咁？）係囉，咪好有錢嗰啲囉，有啲前輩唔開工去睇，想睇邊場就睇邊場。」

馬國明。(葉志明攝)

馬國明爆肌。(葉志明攝)