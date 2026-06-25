王敏慈宣布中央戲劇學院畢業氣質清純　曾拍大熱古裝劇造型驚艷

2023年港姐季軍王敏慈（Lovelle）因樣貌標緻，加上擁有前凸後翹的完美身材，深受網民喜愛，更被外界封為「翻版范冰冰」。不過王敏慈當選不久便回到北京中央戲劇學院繼續學業，甚少在香港露面，只是間中出席活動。近日王敏慈宣布喜訊，正式從中央戲劇學院畢業！

2023年港姐季軍王敏慈（Lovelle）。（IG@lovelle.minci）

五官標緻。（IG@lovelle.minci）

五官標緻。（IG@lovelle.minci）

王敏慈擁有前凸後翹的完美身材。（影片截圖）

2023年港姐季軍。（IG@lovelle.minci）

五官標緻。（小紅書圖片）

逆天長腿！（微博@王敏慈呀）

王敏慈中央戲劇學院畢業 多才多藝古箏10級舞功驚人

王敏慈在社交平台分享短片，並寫道：「畢業啦🎓🥳#中央戲劇學院」片中所見，身穿畢業袍的王敏慈，一頭長黑髮，樣貌清純標緻，獲網民紛紛留言激讚！一向多才多藝的王敏慈，不但古箏水平達10級，她在參選港姐時，就在才藝表演環節中展示功架，除了彈古箏展示快如閃電的手指神功之餘，她還緊接一個華麗轉身展示舞功，以近乎180度的拗腰動作大騷驚人柔軟度，最後再以「金雞獨立」及一字馬動作收尾，加上凌厲眼神，輕鬆贏得全場掌聲！

王敏慈畢業喇！（影片截圖）

王敏慈畢業喇！（影片截圖）

王敏慈畢業喇！（影片截圖）

王敏慈畢業喇！（影片截圖）

表演彈古箏。

大展功架！

王敏慈曾與內地頂流楊洋肖戰合作 《雨霖鈴》古裝造型爆紅

外形出眾的王敏慈，未畢業就已經與內地男星楊洋、肖戰等合作，早前她有份參演的古裝武俠劇《雨霖鈴》在內地熱播，劇中她除了有極具古典美、溫柔婉約的淑女裝扮，更有英氣十足的「女扮男裝」造型，獲讚是新一代「古裝女神」！

煞科！（IG截圖）

男主角楊洋。（微博圖片）

女主角章若楠。（微博圖片）

古裝造型驚艷！（影片截圖）

溫柔婉約。（IG@lovelle.minci）

古裝女神！（IG@lovelle.minci）

古裝女神！（IG@lovelle.minci）

女扮男裝！（IG@lovelle.minci）

古裝扮相獲網民激讚。（影片截圖）

俠女Look。（影片截圖）