吳文忻守靈彌撒｜光頭微笑遺照放正能量　兩女默默觀看媽咪生前照

前港姐季軍吳文忻本月9日不敵癌魔與世長辭，終年51歲。一直積極樂觀抗癌的她，其離世消息令外界深感痛惜。家屬今晚（24日）於中環堅道聖母無原罪主教座堂，為吳文忻舉行「守靈彌撒」，讓各界人士向她作最後告別。除陳劍陵及兩位女兒到場外，吳文忻生前好友彭秀慧亦有出席。

吳文忻的「守靈彌撒」，今晚（24日）於中環堅道聖母無原罪主教座堂舉行。（葉志明 攝）

吳文忻的「守靈彌撒」，今晚（24日）於中環堅道聖母無原罪主教座堂舉行。（葉志明 攝）

禮堂播溫馨家庭照

現場所見，教堂內眾人神情平靜，但面上依然難掩對吳文忻的不捨之情。丈夫陳劍陵在場內打點各項事宜，並帶領兩名女兒與神父傾偈。期間神父亦上前向陳劍陵送上擁抱，給予安慰。

家屬挑選了一張吳文忻因抗癌而光著頭，展露微笑的相片作遺照。（葉志明 攝）

禮堂的左邊特別放置了一部投射器，播放著吳文忻生前的生活照，當中不乏一家四口的溫馨家庭合照。兩名女兒顯得十分懂事，安靜地坐在第一排，默默看著螢幕上與媽媽的昔日舊照。

兩女默默觀看媽咪吳文忻生前照片。（葉志明 攝）

遺照展露微笑

至於吳文忻的遺照，家屬則挑選了一張吳文忻因抗癌而光著頭的相片。相中，她身穿一件白色露肩裙，臉上展露出微笑。同時，禮堂內循環播放著多首富有深意的歌曲，包括方皓玟的《你是你本身的傳奇》、鄭秀文的《我們都是這樣長大的》和《問我》、以及Serrini的《Let Us Go Then You and I》等，繼續發放正能量。

家屬挑選了一張吳文忻因抗癌而光著頭，展露微笑的相片作遺照。（葉志明 攝）

家屬挑選了一張吳文忻因抗癌而光著頭，展露微笑的相片作遺照。（葉志明 攝）