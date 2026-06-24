吳文忻守靈彌撒｜彭秀慧力證好友丈夫不離不棄：最後日子都係一起

前港姐季軍吳文忻本月9日不敵癌魔與世長辭，終年51歲。家屬今晚（24日）於中環堅道聖母無原罪主教座堂，為吳文忻舉行「守靈彌撒」，讓各界人士向她作最後告別。除丈夫陳劍陵及兩位女兒到場外，吳文忻生前好友彭秀慧、同屆港姐陳嘉敏和梁珮盈亦有出席。

親友在禮堂上分享時，形容吳文忻是一位戰士。（葉志明 攝）

彭秀慧親選遺照：代表佢充滿愛

彭秀慧與陳嘉敏，及吳文忻生前好友Ling，在儀式開始前接受傳媒訪問，三人均講到眼濕濕，難免不捨之情。

左起：圈外好友Ling、同屆港姐陳嘉敏及彭秀慧一同接受訪問，期間三人都講到眼濕濕。（葉志明 攝）

彭秀慧在訪問中透露，今天的儀式是一個讓公眾朋友一同參與的彌撒。她表示：「家人的意願是希望低調進行她真正的喪禮，但大家都知道吳文忻是一個公眾人物，可能有不同的朋友都想出來為她祈禱，所以我們就有了這個公開的守靈彌撒。」

談到靈堂上選用的遺照，彭秀慧坦言這是她與一班朋友共同決定的：「我們共同覺得這張照片很能代表到她，我想在最後階段的時候，她的心態很祥和、很多愛。我想這張照片，我們每個人都很喜歡，所以就揀了這張照片。」

左起：Ling，同屆港姐陳嘉敏、彭秀慧。（葉志明 攝）

短片為送給好友的禮物

除了遺照，彭秀慧亦特別為好友製作了紀念短片，並挑選了一些充滿正能量的歌曲。她哽咽道：「這個就像是我送給她的禮物。揀歌的時候都希望是一些 positive（正能量）的感覺。同埋我覺得她（吳文忻）的人生是很喜歡做自己，我想我們認識的她，是一個很有自己堅持的人，所以我就特地揀了這幾首歌，是很能代表她。」

另一位同屆港姐梁珮盈亦有出席。（葉志明 攝）

無懼癌魔積極圓夢 彭秀慧：想做的事都做到了

問到可知吳文忻還有什麼遺願？彭秀慧感慨，吳文忻面對這場抗癌硬仗打了很久，雖然不想認輸，但心裡其實早有準備去面對：「所以你會見到這兩年，她很努力地去完成自己的夢想。她做了很多可能由細到大都很想做，但不夠膽去做的事。」彭秀慧坦言知道吳文忻從小喜歡唱歌，但沒想過對方真的會去出歌、拍MV甚至獲獎，還寫了書。「因為她不知道哪一天是最後一天，但我相信她走的時候，應該覺得自己想做的事都已經做到了。」

親友在禮堂上分享時，形容吳文忻是一位戰士。（葉志明 攝）

小朋友未能消化媽媽離世 盼外界給予空間吳文忻丈夫

談到吳文忻兩個女兒在教堂內默默觀看媽媽的舊照。彭秀慧表示小朋友年紀還小，未必懂得消化媽媽離開了，在觀看紀念短片時，小朋友還會問「呢張相係幾時影㗎？」、「我記得呢度啊！」她們還未有很大的傷痛感，大家亦依然在努力適應和消化。

彭秀慧。（葉志明 攝）

彭秀慧之前主動澄清了外界對於吳文忻與丈夫婚姻狀態的猜測。她認為這件事必須交代清楚，以免大家在稱呼或目光上有誤會，亦希望讓大眾知道，吳文忻的丈夫是有照顧妻子，「甚至在最後、最後的日子，其實都是一起。所以這個很重要，我們都不想抹殺了他們之間的關係。今日的彌撒，他坐在第一排，帶著兩個女。往後的日子，其實他有更加多的事情要去面對。條路一點都不容易，她還要帶着兩個女消化她們的情緒，教她們繼續好好做人。所以我希望大家可以給點空間他們，亦都給回他一個真正的身份。」

好友坦言難忍情緒

同屆港姐陳嘉敏表示送別好友的心情反覆，處理後事期間，因為忙著未感受到情緒，但當今日來到教堂看到一些影片，她自己都忍不住有情緒，「但我覺得這是愛，所以我都不介意我有這個情緒長一點時間，因為我都想懷念她長一點時間。」好友Ling則坦言一時之間真的很難接受這個突然的消息，但大家用時間慢慢消化這份傷痛。