香港小姐2026｜5號魏欣臉上奇怪凹痕惹整容疑雲 解畫：我唔完美
撰文：林迅景
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TVB年度選美盛事《2026香港小姐競選》12位佳麗出發到湖南拍攝外景，包括1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）、12號湯家琳（Caris ），以及「師姐」馮盈盈、黃嘉雯、陳懿德。
12佳麗華服造型賞心悅目
來到第二日的尾聲，眾人到當地名勝南岳里進行華服拍攝。在古色古香，充滿特式地道美食和手信小物的小店的古鎮美境下，加上眾人的華服裝扮，實在是賞心悅目！
魏欣防走光保端莊
5號魏欣穿起鮮紅色華服，份外醒目。她接受《香港01》訪問，表示因為顏色鮮艷和吸引，並不是因為性感：「其實呢套衫唔係最性感嘅outfit，我揀呢套衫，係因為顏色，第二因為我鍾意呢套飄逸嘅感覺。（拍攝有跌膊）而家黐咗，我有少少off shoulder，好容易跌。而家咁樣端莊啲。」
親解「貓咪紋」面容之謎 澄清：我純天然！
5號魏欣的臉上有凹痕，惹來整容疑雲。她在訪問中也解釋：「貓咪紋，我爹哋同grandfather都有，呢邊都有，唔係好明顯。（驚唔驚俾人話整容？）我純天然。（個鼻都係？）都係真。我唔完美，但係⋯⋯係啦。（咁靚，會介意被指整容？）咁，咁我靚囉。好多謝我爹哋媽咪啦，心裏有時會hurt，但係呢，做好自己。其實我都唔完美。（邊度？）我笑起嚟有少少紋啦，同埋我嘅眼唔係好對稱，好多問題㗎其實。（以後會整容？）爹哋媽咪唔會畀。」