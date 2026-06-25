香港小姐2026｜5號魏欣臉上奇怪凹痕惹整容疑雲　解畫：我唔完美

TVB年度選美盛事《2026香港小姐競選》12位佳麗出發到湖南拍攝外景，包括1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）、12號湯家琳（Caris ），以及「師姐」馮盈盈、黃嘉雯、陳懿德。



馮盈盈和《2026香港小姐競選》佳麗，5號魏欣、3號李澄晴、9號周芳姿、10號陳梓穎。(林迅景 攝)

陳懿德，和1號袁絲珩、2號李澤欣、7號楊媛媛、12號湯家琳。(林迅景 攝)

12佳麗華服造型賞心悅目

來到第二日的尾聲，眾人到當地名勝南岳里進行華服拍攝。在古色古香，充滿特式地道美食和手信小物的小店的古鎮美境下，加上眾人的華服裝扮，實在是賞心悅目！

黃嘉雯，和11號顏懿菲、4號譚雅文、8號鄧匡閔、6號盧蔚晴。(林迅景 攝)

魏欣防走光保端莊

5號魏欣穿起鮮紅色華服，份外醒目。她接受《香港01》訪問，表示因為顏色鮮艷和吸引，並不是因為性感：「其實呢套衫唔係最性感嘅outfit，我揀呢套衫，係因為顏色，第二因為我鍾意呢套飄逸嘅感覺。（拍攝有跌膊）而家黐咗，我有少少off shoulder，好容易跌。而家咁樣端莊啲。」

5號魏欣穿起鮮紅色華服，份外醒目。(林迅景 攝)

魏欣防走光保端莊。(林迅景 攝)

親解「貓咪紋」面容之謎 澄清：我純天然！

5號魏欣的臉上有凹痕，惹來整容疑雲。她在訪問中也解釋：「貓咪紋，我爹哋同grandfather都有，呢邊都有，唔係好明顯。（驚唔驚俾人話整容？）我純天然。（個鼻都係？）都係真。我唔完美，但係⋯⋯係啦。（咁靚，會介意被指整容？）咁，咁我靚囉。好多謝我爹哋媽咪啦，心裏有時會hurt，但係呢，做好自己。其實我都唔完美。（邊度？）我笑起嚟有少少紋啦，同埋我嘅眼唔係好對稱，好多問題㗎其實。（以後會整容？）爹哋媽咪唔會畀。」

5號魏欣臉上奇怪凹痕惹整容疑雲。(林迅景 攝)