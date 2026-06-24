鄧兆尊憶當年照顧父親每日籌20萬醫藥費　壓力大到鬼剃頭近乎崩潰

鄧兆尊作為粵劇名伶新馬師曾的兒子，一直被外界標籤為「二世祖」，認為他仗著父親留下的豐厚財富，不愁吃穿及生活。但實際上外表風光的他，亦有不為人知的辛酸經歷。早前他接受顏聯武訪問時透露，自己也曾面對掙扎度日的壓力。

鄧兆尊一直被外界標籤為「二世祖」。（IG@johnny25tang_）

鄧兆尊面對父親1900萬醫藥費

鄧兆尊回憶，當年因父母的爭產官司，子女的生活陷入混亂。他不僅要處理日常家庭開支，更要與弟妹面對父親住院近200天期間高達1,900多萬元的醫藥費。他每日醒來，第一件事便是想辦法籌措20萬元支付醫療費用：「當時家庭事件，兩位主人翁打官司時嘅銀行戶口係lock晒，我係長子，要撐住處理家庭日常開支，加上我爸入咗醫院，當時我亦無咁多現金，你知唔知我爸出院時，要找幾多醫藥費？係1900多萬，當時每日瞓醒睜開眼，就要去撲20萬為一星期醫藥費找數，因為醫院唔會俾你拖咁耐數。」他為了應付龐大的支出，一邊拍戲，一邊拼命籌錢，又要隨時趕往醫院處理父親病情不穩的突發情況。「醫院一打嚟，我著住古裝衝去醫院。」這段艱難歲月並不僅止於財務困境，還夾雜著狗仔隊的追訪和外界的猜測：「答唔晒啲問題你行唔到出去。」

鄧兆尊與弟妹面對父親住院近200天期間高達1,900多萬元的醫藥費。（IG@johnny25tang）

鄧兆尊驚現鬼剃頭

他坦言，那段時間壓力大到出現了鬼剃頭現象，近乎崩潰。幸而有弟妹共同分擔大家甚至賣掉各自的物業才勉強償清父親的醫藥費：「嗰時我同細佬妹各人都買咗層樓，唯有放晒三層樓，先剛剛夠cover醫院條數。」他亦慶幸當時賣得出，否則他就「有排煩」，但他也發現：「嗰段日子都睇到好多嘢，睇到好多人情冷暖，有班人喺我患難時，真係伸出援手。」