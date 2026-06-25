香港小姐2026｜10號陳梓穎心口現離奇紅印　12號湯家琳驚現水痘疤

TVB年度選美盛事《2026香港小姐競選》12位佳麗出發到湖南拍攝外景，包括1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）、12號湯家琳（Caris ），以及「師姐」馮盈盈、黃嘉雯、陳懿德。



馮盈盈着起華服仙氣十足。(林迅景 攝)

陳懿德與多位佳麗。(林迅景 攝)

《2026香港小姐競選》外景拍攝地點景色唔錯！(林迅景 攝)

12佳麗華服造型賞心悅目

來到第二日的尾聲，眾人到當地名勝南岳里進行華服拍攝。在古色古香，充滿特式地道美食和手信小物的小店的古鎮美境下，加上眾人的華服裝扮，實在是賞心悅目！

眾人到當地名勝南岳里進行華服拍攝。(林迅景 攝)

10號陳梓穎心口現離奇紅印。(林迅景 攝)

12位佳麗華服造型賞心悅目。(林迅景 攝)

陳梓穎疲勞過敏現離奇紅印

10號陳梓穎心口現離奇紅印，她接受《香港01》訪問時，坦言行程緊湊密集，而睡眠不足。「但係都OK嘅！精神呀。（有黑眼圈？）黑眼圈一直都有，由細就有。（心口有紅印）係呀，可能唔知尋日食咗啲咩，可能係新環境，有啲過敏。而家都有搽藥，希望快啲消。」

「師姐」陳懿德。(林迅景 攝)

港姐黃嘉雯。(林迅景 攝)

馮盈盈滲仙氣！(林迅景 攝)

陳懿德笑得好甜，一定係諗起某人啦。(林迅景 攝)

湯家琳腰部驚現水痘印

早上泳裝拍攝時，12號湯家琳的腰部有幾粒粒粒。她在訪問中也解釋：「因為我年頭生水痘，仲有啲印喺度，但係而家都用緊藥物治療，會減淡。佢生都有過程，但係痊愈係需要時間。（擔心影響決賽？）呢個有擔心，但我相信會其他方面努力去彌補遺憾。（邊樣擅長？）我諗我會喺口才方面努力。（口才好啲？）我覺得仲有進步空間。（邊一樣？）我認為present嘅時候要慢些少，心理上再淡定啲。」

12號湯家琳（Caris）三圍是32、25.5、35.5 。（林迅景 攝）

眾佳麗身處湖南。（林迅景 攝）

5號魏欣。(林迅景 攝)

12位佳麗穿起華服拍外景。(林迅景 攝)

12位佳麗穿起華服拍外景。(林迅景 攝)

5號魏欣。(林迅景 攝)

10號陳梓穎。(林迅景 攝)