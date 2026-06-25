梁敏巧投資六位數做彷真機械人　驚訝似真人：個質感係同人類一樣

「東張女神」梁敏巧最近有新搞作，市面上隨時會有兩個「梁敏巧」？原來是她與朋友一起做了一個「梁敏巧機械人」出來，她表示早前有朋友問她有沒有興趣做一個機械人，看看有什麼單位可以合作。梁敏巧表示：「例如政府部門又好、商場或者啲commercial嘅單位，咁因為一個機械人都有好易有好多唔同嘅合作方法，有好多唔同嘅玩法，咁所以咁樣又可以整好多唔同嘅project出嚟。」

梁敏巧。

梁敏巧抱著這個試驗的心

當初梁敏巧就是抱著這個試驗的心去做這件事，她對內地科技的想法是：「我覺得其實內地嘅科技係十分之先進，咁整一個仿真嘅機械人出嚟擺喺香港嗰度，我覺得都可以畀香港人瞭解更加多內地嘅文化，內地嘅科技係而家發展到一個咩嘅地步。」

梁敏巧抱著這個試驗的心。

香港機械人文化未夠內地普及

雖然香港也有仿真機械人，但梁敏巧認為香港未夠內地普及，普羅大眾亦未必了解這方面，所以未能清楚了解：「同埋未必係可以咁近距離體驗到呢種仿真機械人嘅科技，所以其實我覺得今次都係一個非常之榮幸，同埋非常之一個開心嘅經驗嚟嘅。咁我自己就好想更加多嘅香港市民可以望到，甚至乎係接觸到了解更加多呢一步嘅仿真機械人。」

梁敏巧認為香港未夠內地普及。

雖說是與內地朋友合作，被問到投資了多少錢在這個仿真機械人身上時，梁敏巧笑指：「我自己都投資咗六位數嘅！咁希望各個單位有興趣嘅就歡迎搵我合作啦。」面對著一模一樣的自己時，梁敏巧指自己看到時呆了：「唔知畀咩反應！因為真係似到不得了！即係個樣，成個外表一認證到Maggie就係基本㗎啦，咁其次就係你行到好近距離，你係可以見到佢皮膚嘅紋路啦，血管啦、微絲血管啦、跟住毛孔啦、跟住嗰啲雞皮啦。跟住你掂落嗰啲皮膚呢，個質感係同人類一樣！如果佢有溫度，其實你咁樣瞇埋眼掂佢，你真係分唔出佢係真嘅人類皮膚定係假嘅人類皮膚。」對於彷真度，梁敏巧驚訝不已，甚至覺得現今的科技發達，所以想有更有人去了解更多機械人的科技。

梁敏巧笑指投資咗六位數。