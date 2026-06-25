陳曉華驚爆與朱敏瀚已分手　心情大靚未受影響孖丁子朗遊馬拉

早前TVB小生朱敏瀚驚爆與「緋聞女友」陳曉華已經分手，雖然朱敏瀚公開表示自己已經單身一段時間，不過他在劇集《飛常日誌II》宣傳時，一雙明顯的黑眼圈出席，引來不少人猜測他仍未完全走出失戀陰影。而陳曉華方面則對分手事保持沉默，並未做出任何回應。但是陳曉華早前出現在好友丁子朗分享的馬來西亞旅遊影片中，狀態看起來輕鬆愜意，甚至穿上泳衣與丁子朗一起游夜水，心情似乎不錯。

朱敏瀚忽然驚爆已單身一段時間，與緋聞女友陳曉華已沒有聯絡。（陳順禎攝）

緋聞女友陳曉華竟然孖住丁子朗去馬來西亞？(小紅書@丁子朗)

丁子朗遊馬拉 仲有周嘉洛同陳曉華

丁子朗的社交平台分享了這段旅遊影片，當中有不少有趣的片段。他在馬來西亞入住的酒店房間極豪華，更擁有私人泳池。影片中他半裸下水享受清晨的悠閒時光，接著又到公園漫步，細品慢活風情。整支影片，他不停的吃，吃完午餐回去又吃水果，與陳曉華打打鬧鬧，更親手餵周嘉洛吃蛇皮果，之後又出去吃海鮮，吃完海鮮丁子朗就與周嘉洛及陳曉華到泳池游泳。

丁子朗在馬來西亞入住的酒店房間極豪華，更擁有私人泳池。(小紅書@丁子朗)

丁子朗半裸下水享受清晨的悠閒時光。(小紅書@丁子朗)

三人在酒店的露天泳池游泳最吸睛

影片最吸睛的部分莫過於夜晚他們去游泳，三人在酒店的露天泳池裡，丁子朗與周嘉洛赤裸上身悠悠地游著水，同時欣賞着近在咫尺的雙子塔美麗夜景。就在此刻身穿白色泳衣的陳曉華突然閃現在影片中，她微笑着對鏡頭托腮賣萌，輕鬆自在的姿態令人想不到這是一個剛經歷情變的人。相信是上月底三人一同出差到馬來西亞，工作完結後的輕鬆時刻，非單單是丁子朗或周嘉洛單獨與陳曉華外遊。

丁子朗與周嘉洛赤裸上身悠悠地游著水。(小紅書@丁子朗)

丁子朗與周嘉洛同時欣賞着近在咫尺的雙子塔美麗夜景。(小紅書@丁子朗)

身穿白色泳衣的陳曉華突然閃現在影片中。(小紅書@丁子朗)

陳曉華微笑着對鏡頭托腮賣萌。(小紅書@丁子朗)

雙子塔個景真係好靚。(小紅書@丁子朗)

丁子朗親手餵周嘉洛吃蛇皮果。(小紅書@丁子朗)

「榴槤味安全套」

去到馬來西亞怎能不嘗嘗有名的榴槤，影片中見到丁子朗與陳曉華、周嘉洛孖住去嘆榴槤，食到興起時丁子朗獲店主贈送「榴槤味安全套」，雖然丁子朗對這款安全套的味道頗為好奇，但就強調：「我畀咗朋友。」

丁子朗與陳曉華、周嘉洛孖住去嘆榴槤。(小紅書@丁子朗)

食到興起時丁子朗獲店主贈送「榴槤味安全套」。(小紅書@丁子朗)

雖然丁子朗對這款安全套的味道頗為好奇，但就強調畀咗朋友。(小紅書@丁子朗)

丁子朗與陳曉華。(小紅書@丁子朗)

丁子朗同陳曉華頭貼頭。(小紅書@丁子朗)

雖然朱敏瀚與陳曉華分手消息引起了不少網民熱議，但目前雙方都未對感情動向做進一步說明。