范冰冰素顏生圖曝光真實狀態　如平民在餐廳等位一細節見專一愛好

現年44歲內地女星范冰冰2018年涉逃稅風波遭當局封殺，之後便將演藝重心轉往海外發展，她來港定居並衝出東南亞開拓市場，近年憑馬來西亞電影《地母》勇奪金馬獎最佳女主角，又獲馬六甲州元首敦莫哈末阿里冊封為「名譽拿督」(D.M.S.M)，十分威水。范冰冰近年推出了個人美妝品牌並將版圖拓展到泰國，不止一次在當地為自家品牌進行宣傳。日前，她就現身泰國曼谷的百貨公司為自家品牌站台，近況曝光讓不少粉絲看了直呼：「太美了。」現場人如潮湧，足見她人氣高企。

范冰冰官方靚相（微博@范冰冰工作室）

范冰冰日前現身泰國（微博@范冰冰粉絲團）

范冰冰日前現身泰國（微博@范冰冰粉絲團）

如普通人在餐廳等位

昨日有網民於社交平台分享了在泰國偶遇范冰冰的生圖，以「曼谷暹羅百麗宮餐廳偶遇范冰冰」為標題，寫道：「迎面碰到，楞了一下，還真是她！素顏生圖太能打了～ #路人視角」，強調相中的范冰冰是素顏示人的。相中可見，當日的范冰冰的確是素顏現身，可見她對自己的顏值充滿自信，毫不介意在人來人往的商場內讓大家看見她的真面目。她素顏紮起頭髮顯得清麗脫俗，且相當凍齡，膚質狀態極佳。身穿鬆身連衣長裙的范冰冰正坐在餐廳的一角，專注地玩手機，看來似乎是在等位，身為大明星的她就如普通食客一樣，到餐廳用餐都要等位，並沒有特殊待遇。有眼利網民留意到她的手機殼表示：「這麼多年了 她還是喜歡這種超大矽膠卡通手機殼」，此留言竟獲近6500個讚，證明了范冰冰專一的喜好。

范冰冰於曼谷商場的餐廳。(77@小紅書)