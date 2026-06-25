香港小姐2026｜師姐齊讚6號盧蔚晴係開心果　馮盈盈：活潑又搞笑

TVB《2026香港小姐競選》湖南拍攝外景之旅踏入第三日，馮盈盈、黃嘉雯、陳懿德和12位佳麗在南嶽雋雅雲際酒店的別緻茶敘。經過三天相處，馮盈盈、黃嘉雯、陳懿德對12位佳麗已有一定程度認識，甚至已建立起感情。馮盈盈、黃嘉雯、陳懿德接受《香港01》訪問時，均表示對「阿妹」6號盧蔚晴印象深刻，直言她是拍攝團隊的開心果。



師姐心水大公開！10號甜美好奇、11號氣質吸睛

馮盈盈說：「我哋三個組嘅師姐，都一致覺得佢哋好得意，呢個就係6號Jasmine，因為佢好活潑，好搞笑，係我哋全crew開心果。講返Team A，真係要揀係好難，如果你逼我，好無奈地要揀，係10號陳梓穎，因為佢個樣好Sweet，眼大大，同埋性格係一個好奇寶寶，會問我拍攝，走位呢啲。」黃嘉雯表示，對於11號顏懿菲印象頗深，妝容和氣質都吸引。陳懿德表示對1號袁絲珩和2號李澤欣有深印象：「因為佢嘅表現，口才，同埋體態都好突出。」

師姐齊讚6號盧蔚晴係開心果。（林迅景 攝）

TVB《2026香港小姐競選》12位佳麗泳裝。（林迅景 攝）

靚女！ （林迅景 攝）

馮盈盈化身「驅蚊達人」 師姐外景裝備準備十足

外景拍攝這幾天，馮盈盈自爆是一位「驅蚊達人」，她說：「除防曬同營養品，出外景仲有蛇蟲鼠蟻，如果俾蚊咬到，有一粒粒上鏡就唔好睇，所以我準備咗電蚊拍。（電蚊拍？）係呀，蚊香，蚊怕水，蚊貼。」黃嘉雯補充：「仲有個換衫嘅帳篷。」師姐果然是師姐，準備十足充足！

馮盈盈化身「驅蚊達人」。（林迅景 攝）

香港小姐2026｜12位佳麗泳裝Look率先曝光 暴雨下大騷黃色兩件頭

眾佳麗身處湖南。（林迅景 攝）

《2026香港小姐競選》12位候選佳麗全名單

TVB《2026香港小姐競選》12位佳麗，包括1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）、12號湯家琳（Caris ）。