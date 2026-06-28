張曼玉公開掌鏡拍攝時尚大片花絮　大方曝光素顏真面目

現年61歲的影后張曼玉早年移居歐洲後鮮有參與幕前演出，近年過着深居簡出的半退休生活，甚少出席公開活動，直到去年她再度回歸大眾視野，積極經營小紅書分享生活點滴。日前張曼玉強勢回歸時尚圈拍攝時尚大片，令人驚喜的是，這次拍攝不論是鏡頭前還是鏡頭後，皆由張曼玉親自操刀主導，又大玩快問快答。她還公開了一些拍攝花絮，讓大家窺探一下鏡頭以外的她。

這次拍攝不論是鏡頭前還是鏡頭後，皆由張曼玉親自操刀主導。（小紅書@张曼玉 Maggie）

張曼玉玩快問快答。（微博@MOCO官方微博）

大方曝光素顏化妝過程

張曼玉於她的新帖以「鏡頭之外」為標題，發文寫道：「拍攝時裝大片的一天，從清晨工作到晚上11點 🥰 先化妝、梳頭、換衣服、拍攝。然後補妝，又換衣服，再拍攝。這幾個動作一共重覆了十幾次 😂😂😂 我們有些場景在攝影棚裡，有些場景像在家裡，希望達到一個最自然、最放鬆的效果。不同的空間，不同的光線，也像不同時間裡的自己。不知道為什麼，每一次拍攝結束，我都會有一種奇妙的感覺。收工當然是開心的，但同時，又會有一點兒捨不得的感覺，並不僅僅是留下了視頻和照片，而是留住了一個時刻，一個小小的故事……非常謝謝那天所有一起工作的人，和我一起創造了這份美好的回憶 💟」從片中可見今次的拍攝地點在上海，除了有張曼玉不同造型的靚靚一面，她還公開了素顏化妝的過程，大方展示自己最真實的容貌，網民紛紛留言大讚她依然是氣質女神。

張曼玉出門開工。(小紅書)

張曼玉素顏出門。(小紅書)

張曼玉化妝中。(小紅書)

張曼玉公開素顏樣貌。(小紅書)

張曼玉化妝過程曝光。(小紅書)

張曼玉化妝後。(小紅書)

張曼玉與狗狗。(小紅書)

張曼玉拍攝花絮。(小紅書)

張曼玉拍攝花絮。(小紅書)