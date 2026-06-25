陳敏兒安息禮｜大仔痛哭發言　二仔回憶母子蒙古睇星：佢話冇遺憾

80年代TVB當家花旦、廖啟智遺孀陳敏兒本月12日因病離世，終年66歲。其大仔廖文哲及次子廖文信，今日（25日）下午為媽媽舉行安息禮，二人先後致辭緬懷母親，文信憶述自己心目中媽媽的形象、珍貴回憶、對方教誨以及兩度帶媽媽去澳洲和蒙古睇星：「我哋喺蒙古上面見到夜空、銀河系，清晰到連衛星都見到，我阿媽都好開心，我都好開心，呢件事令到我阿媽同我講佢已經冇遺憾，因為佢已經睇到佢最想要嘅嘢。」至於大仔文哲發言時則痛哭，表示：「想多謝我媽媽，因為佢話俾我聽咩係無條件嘅愛。」他坦言自己長大後，母子關係不及兒時親近，但慶幸：「佢最後清醒嘅一刻，我有講到我要講嘅嘢，所以好多謝你。」之後兩兄弟更合奏一曲送給母親。

陳敏兒安息禮6月25日舉行。（葉志明攝）

大仔文哲、次子文信。（葉志明攝）

用畢業相因完成人生學習旅程

播道神學院院長文見歡主禮今次安息禮，一開初他先解釋為何陳敏兒會選了畢業相作為主題照片，他說：「五年前，智叔（廖啟智）安息禮所揀嘅主題係跑步，因為智叔好鍾意跑步，人生好似一場賽跑。而敏兒所選擇嘅就係一個學習旅程，佢所睇到嘅就係一個人生嘅學習旅程，如今佢畢業喇，佢完成咗上帝要佢所學習嘅，所以今日除咗係一個安息禮，同樣係敏兒嘅畢業禮，我哋一齊見證佢畢業。」

播道神學院院長文見歡主禮今次安息禮解釋陳敏兒選用畢業相的原因：「佢所睇到嘅就係一個人生嘅學習旅程，如今佢畢業喇，佢完成咗上帝要佢所學習嘅，所以今日除咗係一個安息禮，同樣係敏兒嘅畢業禮。」

二子大讚母親堅強 強忍哀痛為亡父籌備安息禮

之後二子文信先發言緬懷媽媽，他面帶微笑，感謝媽媽的朋友出現，見到有很多人支持媽媽，他非常感動，也感謝籌備過程中有很多陳敏兒的朋友幫忙，之後講起母子相處的回憶：「我深深感受到，原來要籌備一個安息禮，喺呢個時候去搞，係一啲都唔容易，我發現當初爸爸走嗰陣，我媽媽真係好tough嘅一個人，佢喺咁悲痛嘅情況下，都可以一個人handle好多嘢。認識我媽媽嘅朋友，應該都會覺得佢係好堅強、好tough嘅一個女子，但係咁當然佢真係一個好tough嘅人，但係同時佢亦都好有依靠人嘅一面。我呢排搵啲相，睇返啲舊相嗰陣，都有好多回憶返晒嚟，我平時同媽媽嘅相處都好簡單，我哋可能會喺屋企一齊喺張梳化度挨住大家，一齊睇電視，睇YouTube，去睇一啲佢睇嘅劇，我哋出街嗰陣有時佢都會拖住我攬住我，然後我病咗嗰陣佢都會好照顧我好擔心我，搵好多唔同嘅方法去……務求令到我可以好舒適咁度過我嘅病。同埋之前佢都仲精神嗰陣，會揸車車我返工，我哋會一齊喺架車度傾好多嘢，呢啲都係一啲我哋好平淡，但係好珍貴嘅回憶嚟嘅。」

屏幕又播放生前追思會上，陳敏兒與兩個兒子的片段。（直播截圖）

兩度帶母親睇星：佢話已經冇遺憾

文信續說兩度同家人去睇星的回憶，又指智叔離世後，自己更珍惜與母親相處的時間，希望能製造多些回憶：「當年爸爸離去令到我發現世事真係難料，我爸爸本身好似好健康，但係喺好短嘅時間就離開，俾我知道原來親人唔會話可以一世陪住你，係會有離開嘅時間。因為唔想有遺憾，所以我喺爸爸走咗之後，盡量搵時間陪媽媽，製造多啲回憶。之前我喺澳洲讀書，我畢業全家嚟咗探我，我哋去咗個Road trip，有一晚我阿媽突然間話好想去睇星，我就車咗佢出去睇，喺湖邊嗰度望住，真係好多星，睇到好清楚嘅銀河系，呢件事對我哋嚟講都係一個好深刻嘅一件事。我記得嗰時我阿爸好唔滿意，佢瞓咗，我哋冇叫佢，我哋自私去睇，佢都提咗好多次，但係都冇辦法啦，之後喺香港再補返啦，但係之後都冇機會同佢睇返。由於我阿媽講過好掛住當日嘅星空，好想睇多次咁靚嘅夜空，我哋喺上年落實去蒙古，我之前去蒙古真係見到好多星，我帶佢去，雖然當中遇到啲問題，就係佢要做一個手術，我哋都唔知去唔去得成，但係好感恩最後我哋都成功去到！我哋喺蒙古上面見到夜空、銀河系，清晰到連衛星都見到，我阿媽都好開心，我都好開心，呢件事令到我阿媽同我講佢已經冇遺憾，因為佢已經睇到佢最想要嘅嘢。」

二仔文信講到兩度睇母親去澳洲與蒙古睇星的回憶，表示：「呢件事令到我阿媽同我講佢已經冇遺憾，因為佢已經睇到佢最想要嘅嘢。」（直播截圖）

銘記母親曾教自己「五道」

她又分享母親教了她「五道」，使他銘記於心：「五道分別就係道謝、道愛、道歉、道量，同埋道別，我哋在世嘅時候一定要多啲同至親嘅人分享呢啲說話，你唔講人哋係唔會知道，當佢走咗嘅時候你就冇機會再講，咁就會好多遺憾，就會好辛苦。所以媽媽病嗰陣，我哋都不斷咁同佢講，我而家都可以喺呢度實踐一波俾大家去睇吓。我首先多謝我媽媽喺我病同埋有困難嗰陣，佢好無微不至咁照顧同埋開導我，我好愛佢，可以做到佢個仔。我會想同佢道歉，我有時會冇耐性，我亦都會原諒佢，細個可能冇乜時間陪我，最後就係，再見喇，媽媽！我同哥哥會學習媽媽嘅愛，將佢嘅愛延續落去，繼續幫助有需要嘅人，所以接下落嚟，都想拜託咁多位媽媽嘅親朋好友，多多去關照我哋。雖然我哋而家已經好大個，但係我仲覺得自己係一個低級大人，拜託咁多位高級大人睇住我哋，雖然我而家慢慢升緊級，因為處理好多嘢，有好多嘢細個都唔知道要處理，我分享到依度。」

文信又分享母親教了她「五道」，使他銘記於心，他更在安息禮實踐：「我首先多謝我媽媽喺我病同埋有困難嗰陣，佢好無微不至咁照顧同埋開導我，我好愛佢，可以做到佢個仔。我會想同佢道歉，我有時會冇耐性，我亦都會原諒佢，細個可能冇乜時間陪我，最後就係，再見喇，媽媽！」（直播截圖）

大仔痛哭感謝母親無條件的愛

而大仔文哲則非常哀傷，全程痛哭發言，他指自己的分享不及弟弟詳盡，但說：「純粹想多謝我媽媽，因為佢話俾我聽咩係無條件嘅愛。佢細個嗰陣教我，其實做人唔需要fulfil任何期望，只要過一個開心嘅人生，唔係一個狂喜嘅人生，係一個開心、幸福嘅人生，呢樣嘢我慢慢學緊。我細個嗰陣，我同佢無所不談，我有咩都同佢分享，但係大個之後各種原因、生活習慣，唔係太過合適，所以發現我喺Distance上面同佢有距離，但係都好多謝喺佢入院之前嗰個禮拜，我同John（弟弟）有keep contact，多番陪佢，佢最後清醒嘅一刻，我有講到我要講嘅嘢，所以好多謝你，同埋多謝所有睇住我哋嘅朋友、親戚。我冇咁多嘢講，我淨係想多謝同埋好好道別，佢畢業喇！我就仲有一段時間，所以，準備咗首歌，我同細佬，我會唱俾佢聽。」

而大仔文哲則非常哀傷，全程痛哭發言，他感謝母親教了他便謂無條件的愛。（直播截圖）

大仔太悲傷，弟弟全程在後面支持及拍膊頭安慰。（直播截圖）

兩子自彈自唱ONE OK ROCK的《The Pilot </3》送陳敏兒

之後文信彈結他，文哲唱歌，二人演奏ONE OK ROCK的《The Pilot </3》送給母親，並表示：「唔講太多意思，大家睇到咩、感覺到係咩，就係啲咩。」歌詞中包括：「But i'm not broken down, that's how we growth. If i break your heart, forgive my broken heart, don’t let me go...」唱完後，文哲說：「多謝媽媽！對唔住，亦都多謝你，多謝我話我係你老師，你都係我老師！」

之後文信彈結他，文哲唱歌，二人合奏ONE OK ROCK的《The Pilot </3》送給母親，並表示：「唔講太多意思，大家睇到咩、感覺到係咩，就係啲咩。」（直播截圖）