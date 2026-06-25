陳敏兒安息禮｜大仔痛哭發言 二仔回憶母子蒙古睇星：佢話冇遺憾
80年代TVB當家花旦、廖啟智遺孀陳敏兒本月12日因病離世，終年66歲。其大仔廖文哲及次子廖文信，今日（25日）下午為媽媽舉行安息禮，二人先後致辭緬懷母親，文信憶述自己心目中媽媽的形象、珍貴回憶、對方教誨以及兩度帶媽媽去澳洲和蒙古睇星：「我哋喺蒙古上面見到夜空、銀河系，清晰到連衛星都見到，我阿媽都好開心，我都好開心，呢件事令到我阿媽同我講佢已經冇遺憾，因為佢已經睇到佢最想要嘅嘢。」至於大仔文哲發言時則痛哭，表示：「想多謝我媽媽，因為佢話俾我聽咩係無條件嘅愛。」他坦言自己長大後，母子關係不及兒時親近，但慶幸：「佢最後清醒嘅一刻，我有講到我要講嘅嘢，所以好多謝你。」之後兩兄弟更合奏一曲送給母親。
用畢業相因完成人生學習旅程
播道神學院院長文見歡主禮今次安息禮，一開初他先解釋為何陳敏兒會選了畢業相作為主題照片，他說：「五年前，智叔（廖啟智）安息禮所揀嘅主題係跑步，因為智叔好鍾意跑步，人生好似一場賽跑。而敏兒所選擇嘅就係一個學習旅程，佢所睇到嘅就係一個人生嘅學習旅程，如今佢畢業喇，佢完成咗上帝要佢所學習嘅，所以今日除咗係一個安息禮，同樣係敏兒嘅畢業禮，我哋一齊見證佢畢業。」
二子大讚母親堅強 強忍哀痛為亡父籌備安息禮
之後二子文信先發言緬懷媽媽，他面帶微笑，感謝媽媽的朋友出現，見到有很多人支持媽媽，他非常感動，也感謝籌備過程中有很多陳敏兒的朋友幫忙，之後講起母子相處的回憶：「我深深感受到，原來要籌備一個安息禮，喺呢個時候去搞，係一啲都唔容易，我發現當初爸爸走嗰陣，我媽媽真係好tough嘅一個人，佢喺咁悲痛嘅情況下，都可以一個人handle好多嘢。認識我媽媽嘅朋友，應該都會覺得佢係好堅強、好tough嘅一個女子，但係咁當然佢真係一個好tough嘅人，但係同時佢亦都好有依靠人嘅一面。我呢排搵啲相，睇返啲舊相嗰陣，都有好多回憶返晒嚟，我平時同媽媽嘅相處都好簡單，我哋可能會喺屋企一齊喺張梳化度挨住大家，一齊睇電視，睇YouTube，去睇一啲佢睇嘅劇，我哋出街嗰陣有時佢都會拖住我攬住我，然後我病咗嗰陣佢都會好照顧我好擔心我，搵好多唔同嘅方法去……務求令到我可以好舒適咁度過我嘅病。同埋之前佢都仲精神嗰陣，會揸車車我返工，我哋會一齊喺架車度傾好多嘢，呢啲都係一啲我哋好平淡，但係好珍貴嘅回憶嚟嘅。」
兩度帶母親睇星：佢話已經冇遺憾
文信續說兩度同家人去睇星的回憶，又指智叔離世後，自己更珍惜與母親相處的時間，希望能製造多些回憶：「當年爸爸離去令到我發現世事真係難料，我爸爸本身好似好健康，但係喺好短嘅時間就離開，俾我知道原來親人唔會話可以一世陪住你，係會有離開嘅時間。因為唔想有遺憾，所以我喺爸爸走咗之後，盡量搵時間陪媽媽，製造多啲回憶。之前我喺澳洲讀書，我畢業全家嚟咗探我，我哋去咗個Road trip，有一晚我阿媽突然間話好想去睇星，我就車咗佢出去睇，喺湖邊嗰度望住，真係好多星，睇到好清楚嘅銀河系，呢件事對我哋嚟講都係一個好深刻嘅一件事。我記得嗰時我阿爸好唔滿意，佢瞓咗，我哋冇叫佢，我哋自私去睇，佢都提咗好多次，但係都冇辦法啦，之後喺香港再補返啦，但係之後都冇機會同佢睇返。由於我阿媽講過好掛住當日嘅星空，好想睇多次咁靚嘅夜空，我哋喺上年落實去蒙古，我之前去蒙古真係見到好多星，我帶佢去，雖然當中遇到啲問題，就係佢要做一個手術，我哋都唔知去唔去得成，但係好感恩最後我哋都成功去到！我哋喺蒙古上面見到夜空、銀河系，清晰到連衛星都見到，我阿媽都好開心，我都好開心，呢件事令到我阿媽同我講佢已經冇遺憾，因為佢已經睇到佢最想要嘅嘢。」
銘記母親曾教自己「五道」
她又分享母親教了她「五道」，使他銘記於心：「五道分別就係道謝、道愛、道歉、道量，同埋道別，我哋在世嘅時候一定要多啲同至親嘅人分享呢啲說話，你唔講人哋係唔會知道，當佢走咗嘅時候你就冇機會再講，咁就會好多遺憾，就會好辛苦。所以媽媽病嗰陣，我哋都不斷咁同佢講，我而家都可以喺呢度實踐一波俾大家去睇吓。我首先多謝我媽媽喺我病同埋有困難嗰陣，佢好無微不至咁照顧同埋開導我，我好愛佢，可以做到佢個仔。我會想同佢道歉，我有時會冇耐性，我亦都會原諒佢，細個可能冇乜時間陪我，最後就係，再見喇，媽媽！我同哥哥會學習媽媽嘅愛，將佢嘅愛延續落去，繼續幫助有需要嘅人，所以接下落嚟，都想拜託咁多位媽媽嘅親朋好友，多多去關照我哋。雖然我哋而家已經好大個，但係我仲覺得自己係一個低級大人，拜託咁多位高級大人睇住我哋，雖然我而家慢慢升緊級，因為處理好多嘢，有好多嘢細個都唔知道要處理，我分享到依度。」
大仔痛哭感謝母親無條件的愛
而大仔文哲則非常哀傷，全程痛哭發言，他指自己的分享不及弟弟詳盡，但說：「純粹想多謝我媽媽，因為佢話俾我聽咩係無條件嘅愛。佢細個嗰陣教我，其實做人唔需要fulfil任何期望，只要過一個開心嘅人生，唔係一個狂喜嘅人生，係一個開心、幸福嘅人生，呢樣嘢我慢慢學緊。我細個嗰陣，我同佢無所不談，我有咩都同佢分享，但係大個之後各種原因、生活習慣，唔係太過合適，所以發現我喺Distance上面同佢有距離，但係都好多謝喺佢入院之前嗰個禮拜，我同John（弟弟）有keep contact，多番陪佢，佢最後清醒嘅一刻，我有講到我要講嘅嘢，所以好多謝你，同埋多謝所有睇住我哋嘅朋友、親戚。我冇咁多嘢講，我淨係想多謝同埋好好道別，佢畢業喇！我就仲有一段時間，所以，準備咗首歌，我同細佬，我會唱俾佢聽。」
兩子自彈自唱ONE OK ROCK的《The Pilot </3》送陳敏兒
之後文信彈結他，文哲唱歌，二人演奏ONE OK ROCK的《The Pilot </3》送給母親，並表示：「唔講太多意思，大家睇到咩、感覺到係咩，就係啲咩。」歌詞中包括：「But i'm not broken down, that's how we growth. If i break your heart, forgive my broken heart, don’t let me go...」唱完後，文哲說：「多謝媽媽！對唔住，亦都多謝你，多謝我話我係你老師，你都係我老師！」