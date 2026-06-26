最美港姐冠軍歎中環米芝蓮慶56歲生日　外型被指跌Watt：氣血不好

現年56歲的「大美人」李嘉欣於2008年嫁給許晉亨，晉身豪門後，多年來做闊太養尊處優，外表身材都維持凍齡狀態。而李嘉欣近年送了兒子許建彤 （Jayden）去英國貴族學校讀書，落得一身輕鬆，李嘉欣不時孖住老公拍拖外遊歎世界。李嘉欣連日來參與不少慶生聚會，當然不少得美酒佳餚，日前她到米芝蓮中菜館享用美食，更與總廚合照，曝光了李嘉欣的最新容貌，隨即掀起網民熱議。

李嘉欣56歲生日與老公許晉亨頭貼頭放閃！（IG/@michele_monique_reis）

前港姐冠軍李嘉欣與丈夫育有兒子許建彤。（IG/@michele_monique_reis）

李嘉欣在米芝蓮中菜館慶生

李嘉欣日前到中環米芝蓮中菜館用餐，並與總廚合照，事後總廚在社交平台分享照片，並感謝李嘉欣特別挑選中菜館慶祝生日。從照片可見，一頭淺色頭髮的李嘉欣以花花白色上衣及大地色針織外套，下身配搭綠色紗裙。

李嘉欣在米芝蓮中菜館慶生。（小紅書/@如風往事）

網民指李嘉欣髮色顯老

網民看到照片後，都表示一頭淺髮李嘉欣在照片中看起來非常顯老，不過有人表示有可能是遇上死亡燈光的問題：「照片沒有打燈，沒有足夠的光線拍照是會放大缺陷的，紋特別明顯」、「似70歲」、「氣血感覺不好」、「被抽幹乾了一樣」、「呢個髮色根本唔適合佢」、「不懂穿搭，真浪費了衣服浪費了美貌」、「這又是什麼怪怪衣」、「她這個髮色實在不合適，好老啊」。

網民認為李嘉欣的衣著品味有待改善。（小紅書）

網民認為淺髮不適合李嘉欣。（小紅書）