陳敏兒安息禮｜蔡少芬張晉唱詩　苗僑偉夫婦、羅蘭曾去生前追思會

80年代TVB當家花旦、廖啟智遺孀陳敏兒本月12日因病離世，終年66歲。其兒子廖文哲及廖文信，今日（25日）下午為媽媽舉行安息禮，不少圈中人到場，包括鄧萃雯、胡楓、杜琪峯、林漪娸、賈思樂、吳雨、廖安麗、劉江、吳雨、吳麗珠、連炎輝及鄧英敏等，以及與文信為同事的YouTube頻道「小薯茄」四名成員阿J、程人富、吳冰及肥蚊亦有到場致哀。

修哥、杜琪峯到場致哀。（葉志明 攝）

林漪娸等圈中好友到教堂送別陳敏兒最後一程。（葉志明 攝）

謝寧。（葉志明 攝）

廖安麗（葉志明 攝）

安息禮以閉門形式舉行，入面有唱詩環節，本身是基督徒張晉、蔡少芬亦有份跟其他陳敏兒的好友、教友一同唱詩。而安息禮上播放了一些陳敏兒生前的片段，以及其聲帶，她早已對生死相當豁達，表示：「真正嘅有一日我哋離開嘅時候，我哋永遠都唔會真正離開，我仍然會喺你哋生命裏面。」她又唸出《聖經》金句、感謝耶穌給她盼望，並表示：「佢哋嘅離去唔會係一個永別，因為佢哋喺呢個世界上面，喺佢哋嘅家人、佢哋嘅朋友甚至喺你身上，都留下咗一啲嘅影響力，佢嘅生命會繼續喺你哋嘅生命裡面繼續成長。」

本身是基督徒張晉、蔡少芬亦有份跟其他陳敏兒的好友、教友一同唱詩。

而安息禮上播放了一些陳敏兒生前的片段，以及其聲帶，她早已對生死相當豁達。（直播截圖）

陳敏兒以天使打扮出席生前追思會，與兩仔合照。（直播截圖）

此外，安息禮上播出陳敏兒在64歲時舉行「生前追思會」的片段，有不少圈中人出席，包括謝寧、廖安麗、羅蘭、胡楓、苗僑偉、戚美珍、張晉、蔡少芬等，她以天使打扮亮相，與好友留下不少回憶。另外亦有其他藝人合照，如：蘭茜、常霖法師、劉江、林嘉欣等。

蔡少芬、張晉出席生前追思會。（直播截圖）

廖安麗（直播截圖）

苗僑偉、戚美珍（直播截圖）

劉江與廖啟智夫婦的舊照（直播截圖）

林嘉欣（直播截圖）

常霖法師（直播截圖）