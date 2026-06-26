68歲動作巨星咖啡店被偶遇仍有型　與圈中初戀結婚43年榮升外父

現年68歲的動作巨星元彪（原名夏令震），自70年代起憑《A計劃》、《東方禿鷹》及《五福星》系列橫掃影壇，身手敏捷與師兄洪金寶、成龍齊名。元彪走紅有不少女影迷，但太太彭秀霞百分百信任老公，兩人婚後有一子一女，女兒早於2015年已出嫁。近年元彪過着半退休生活，大幅減產，並主力在內地接拍網絡電影，極少在公開場合露面。早前有網民拍到他一人坐在咖啡店，雖然已經68歲，但依然非常有型。

元彪與石修等人都凍齡力驚人。（IG圖片）

元彪獨自嘆啡

早前有網民拍到元彪獨自一人在咖啡廳。片段中元彪坐在戶外座位，獨自玩電話嘆咖啡，神態輕鬆，十分享受獨處時光。而年近70的元彪亦Keep得相當之好，身型外表仍然Fit爆，絲毫不見老態。發文網友指：「偶遇到香港明星元彪哥正在約妹子吃飯哈哈哈」。不過片段中不見有任何女子，又或元彪約的是太太或女兒。

元彪、劉家榮驚嘆當年「搏得犀利」。（公關提供）

元彪與初戀彭秀霞結婚化身愛妻號

元彪與同為演員的初戀女友彭秀霞結婚後事業大旺，憑《新蜀山劍俠》與《波牛》風靡日本、東歐，聲勢直逼師兄成龍，片酬由4萬（當年約31萬港元）飆升到100萬美金（約780萬港元）。元彪婚後曾在自傳《純情My Heart》詳細分享與老婆由相識、拍拖以至結婚的過程，日本影迷愛屋及烏，很多禮物指明要送給彭秀霞，而彭秀霞稱丈夫讓她有無限安全感，元彪在外拍戲，每天都風雨不改打好幾個電話回家關心太太。在任何情況下，元彪都是愛妻號，總是保護太太及愛護家庭，彭秀霞認為，這種安全感是有錢都無法買得到。

元彪嘆啡。（抖音）

獨自一人。（抖音）

擺低電話。（抖音）