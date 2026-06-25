陳敏兒安息禮｜鄧萃雯憾未見最後一面　揭離世情況：好似瞓咗覺咁

80年代TVB當家花旦、廖啟智遺孀陳敏兒本月12日因病離世，終年66歲。其兒子廖文哲及廖文信，今日（6月25日）於尖沙咀的聖安德烈堂，為媽媽舉行安息禮。陳敏兒生前多位圈中好友都有出席，包括鄧萃雯，她接受訪問時，透露自己遺憾未能見到故友最後一面。

鄧萃雯到教堂送別好友陳敏兒。（葉志明 攝）

鄧萃雯到教堂送別好友陳敏兒。（葉志明 攝）

鄧萃雯遺憾未能見好友最後一面

鄧萃雯在安息禮結束後接受訪問，她直言陳敏兒離世當天，剛好正要啟程返回內地工作，「非常遺憾，我係啱啱上機返內地嗰日，謝寧打俾我，話如果可以，你就嚟睇吓佢啦，正正就係嗰日，但我嗰日必須要走。」鄧萃雯哽咽說：「我真係好遺憾！如果早一日知道，我一定會去。但我一定要走，無辦法。返到內地工作之後，我一直有問住（陳敏兒）情況，但當時知道佢已經差唔多了。」

鄧萃雯稱與陳敏兒最後一次見面已經是2023年，加上近年她較少留在香港，故未能很清楚對方的情況，很多時候都是透過謝寧得知，但謝寧沒有透露陳敏兒真實的病情，她坦言：「所以我一直以為佢冇嘢，好返。到我最後知道嘅時候，原來已經連最後一面都見唔到。」

鄧萃雯遺憾未能見到陳敏兒最後一面。（葉志明 攝）

得悉陳敏兒走得安詳：好似瞓咗覺一樣

當問到可知陳敏兒因何病離世時，鄧萃雯表示自己還沒有時間去詳細詢問情況，她只知道當時收到通知要盡快去見最後一面。「跟住我聽佢哋講，（陳敏兒）就好似瞓咗覺咁，只係聽到人講嘢。」

鄧萃雯受訪時難掩傷感。（葉志明 攝）

禮堂播生前片段勾起二人回憶

安息禮上播放着陳敏兒的生前片段。鄧萃雯直言勾起了與對方昔日的回憶和相處，她透露二人經常在上堂的時候相遇，彼此都是非常熱愛學習的人，「佢係好好嘅，有時會用自己嘅經歷鼓勵我。」