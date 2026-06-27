吳卓羲張曦雯疑戲假情真以貓傳情　女方曾冧認被電親、男方曬主權

吳卓羲（Ron）過往在TVB劇集中經常飾演性格火爆、衝動的角色，但現實中他除了靚仔親民之餘，還是一位愛心爆棚的「資深貓奴」，其家中的11隻貓及4隻大狗，全都是領養回來的。而月前他在珠海拍攝新劇《璀璨之城》，更領養了一隻流浪貓，還一邊抱貓一邊為粉絲簽名。不過最近這隻貓竟出現在劇中飾演他老婆的張曦雯家中，因而令二人傳出緋聞。

吳卓羲與張曦雯近日因為貓咪而爆出戀情。（資料圖片/蘇國豪攝）

吳卓羲拍劇執流浪貓 手勢純熟父愛爆發

今年初，吳卓羲抱貓的短片在小紅書瘋傳，當時他正忙於拍攝《璀璨之城》，離開時為前來探班的粉絲簽名。然而，大眾的焦點卻落在他懷中的貓咪身上，吳卓羲一手拿筆簽名，另一隻手則將貓咪緊緊抱在懷中，手勢純熟，更充滿父愛地低頭問貓咪：「你來簽嗎？」而貓咪在吳卓羲的懷中顯得極度淡定放鬆，看來已對吳卓羲充滿信任。

今年初，吳卓羲抱貓的短片在小紅書瘋傳，當時他正忙於拍攝《璀璨之城》，離開時為前來探班的粉絲簽名，一手拿筆簽名，另一隻手則將貓咪緊緊抱在懷中，手勢純熟，更充滿父愛地低頭問貓咪：「你來簽嗎？」（小紅書）

張曦雯喜迎家中新成員 與吳卓羲手抱貓咪為同一隻

這隻小花貓的樣子相當易認，兩眼之間有兩條直紋，一撮黑色如瀏海的毛；而近日這隻貓咪竟出現在張曦雯家中。張曦雯日前貼出多張同款貓咪的照片，宣布牠成為家中新成員，取名為「冬菇」，她表示：「同大家介紹返我哋屋企嘅新成員冬菇 🍄‍🟫 一隻可以手抱到瞓覺嘅流浪貓 🥰 」她透露冬菇是7個月前執到的，自己都很好奇為何牠竟能在街上生存到，又稱：「Thank you for bringing so much joy and laughter into our lives. （感謝你為我們的生活帶來這麼多快樂）」指冬菇與家中的另外兩隻寵物Louie、Nala相處融洽，並說：「頑皮又可愛嘅Dongu, we love you ❤️」

這隻貓咪竟出現在張曦雯家中。（IG@kelllycheung）

這隻小花貓的樣子相當易認，兩眼之間有兩條直紋，一撮黑色如瀏海的毛，與吳卓羲手抱的一樣。（IG@kelllycheung）

張曦雯日前貼出多張同款貓咪的照片，宣布牠成為家中新成員，取名為「冬菇」。（IG@kelllycheung）

張曦雯帶埋冬菇去開工。（IG@kelllycheung）

張曦雯透露冬菇是7個月前執到的，自己都很好奇為何牠竟能在街上生存到，又稱：「Thank you for bringing so much joy and laughter into our lives. （感謝你為我們的生活帶來這麼多快樂）」（IG@kelllycheung）

先後回復單身 疑拍《璀璨之城》撻著

張曦雯對貓咪愛護有加，對牠又攬又錫，有眼利網民都留意到這隻貓跟吳卓羲所抱的一模一樣，留言：「好似唱K撿嗰隻」而吳卓羲與張曦雯就因而爆出緋聞！吳卓羲2024年與菊梓喬分手，而張曦雯則在2025年7月清空與男友的合照宣布結束八年情，兩位同樣單身及靚仔靚女，加上在《璀璨之城》中飾演兩夫妻，惹來外界猜測他們戲假情真！

張曦雯對貓咪愛護有加，對牠又攬又錫。（IG@kelllycheung）

有眼利網民都留意到這隻貓跟吳卓羲所抱的一模一樣，留言：「好似唱K撿嗰隻」（小紅書）

冬菇比之前大個咗，但樣貌冇大變。（IG@kelllycheung）

張曦雯家中的新成員冬菇，眼睛、毛色、紋理跟吳卓羲月前所抱的一模一樣。（IG@kelllycheung）

吳卓羲自2024年與菊梓喬分手，而張曦雯則在2025年7月清空與男友的合照宣布結束八年情。（IG@kelllycheung）

吳卓羲張曦雯同樣單身及靚仔靚女，加上在《璀璨之城》中飾演兩夫妻，惹來外界猜測他們戲假情真！（TVB）

張曦雯冧認被電親 吳卓羲自稱「老公」曬主權

2025年12月，二人出席《璀璨之城》開鏡拜神儀式及受訪，當問到二人第一次正式合作有何感受時，張𣌀雯就表示：「好開心，佢開工帶畀人好多歡樂，做戲好好。」記者再問張𣌀雯在戲中有沒有被吳卓羲的靚仔樣觸動到時，她直認：「有呀！（記者：點樣化解？）投入啲拍戲唔好諗咁多。」當問到與兩位男神吳卓羲及張智霖合作，喜歡哪位多些時，張𣌀雯害羞得難以回答，只不停傻笑，而吳卓羲即時搶答：「梗係鍾意老公啦！唔准講Chilam。」明顯是宣示主權！

張𣌀雯接受《01娛樂》訪問時曾表示與吳卓羲合作好開心：「佢開工帶畀人好多歡樂，做戲好好。」當問到有否被電親，她直認：「有呀！」（劇照）