苗金鳳離世｜潘志文難忘合作《俠盜風流》　感激當年助一臂之力

資深演員苗金鳳今日（6月25日）下午三時在將軍澳醫院離世，藝人田啟文代其兒子公布死訊，但未有透露其離世詳細原因，據悉因病離世，消息震驚娛樂圈，不少圈中好友及影迷感到惋惜。曾與苗金鳳合作多次的「潘翁」潘志文接受《香港01》訪問時，直言得知對方離世消息後，心裡很難過。

資深演員苗金鳳今日（6月25日）下午三時在將軍澳醫院離世，由藝人田啟文代其兒子公布死訊。（電視截圖）

苗金鳳早前曾參演TVB劇集《女人俱樂部》。（劇集截圖）

難忘合作《俠盜風流》 感激當年助一臂之力

潘志文與苗金鳳曾多次合作，由麗的時期的《俠盜風流》，到亞視時期的《柔情點三八》、《萬家燈火》及《乖女也瘋狂》等多套劇集兩人都有合作過。提起昔日合作點滴，潘志文直言最深印象是《俠盜風流》，當時他飾演「盜帥」（即楚留香），而苗金鳳則飾演悲劇角色「秋紅葉」，「因為當時無綫已經簽了很多藝員，而我們本身藝員已經不算多，既然要開一套這樣的戲，我都很佩服公司，可以找到那麼多電影界的人來幫手，例如Miu姐（苗金鳳）的角色，她的戲份不多，以她這樣一個前輩，竟然願意出山來助我們一臂之力，我真的感到很感動。沒有了她這麼多年的消息，現在知道她離開了，心裡面當然是很難過很不舒服。」

苗金鳳曾參演《俠盜風流》。（劇集截圖）

潘志文難忘二人合作《俠盜風流》。（劇集截圖）

不化妝一樣驚艷

潘志文又大讚苗金鳳真人真的很漂亮，「不管是她化了妝，或者沒有化妝都是這麼漂亮。」而他當年還發現到苗金鳳其中一邊面的臉頰，即是耳朵下面一點的位置，有一個很明顯的疤痕，但出鏡後卻完全看不到，不會影響對方的美貌。「有段時間我們都會在外面出席一些飯局，她的人都是很斯文，很有教養。」