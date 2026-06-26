東張西望｜「雜物姐」邊奔跑邊語無論次鬧人　老公突然發難手指指

日前（24日）一集《東張西望》報道了深水埗「雜物姐」在單位和天台囤積大量雜物，令她居住那座大廈的居民有大量怨言。街坊力數「雜物姐」多條罪狀，包括弄壞升降機、撞破鹹水喉、摷後樓梯垃圾及凌晨走廊分類垃圾。連「雜物姐」的老公及兒子都忍受不了，老公更趁她離開家中，把家中的垃圾偷偷拿去扔掉。

深水埗「雜物姐」。(節目截圖)

節目組在「雜物姐」趁她打開大門，在屋外整理紙皮時，走上去拍下屋內情況，「雜物姐」的家中地下及飯桌都舖滿雜物，連雪櫃都開不到。之後就在她居住的大廈樓下等候，不過「雜物姐」眼力銳利，很快就發現節目組的跟拍，便大聲問：「你哋咩部門？咩政府部門㗎？影咩？你哋咩政府部門？投訴你啊！」說罷便推著車仔跑走，原來她是因為趕時去「賣紙皮」。節目組連跟幾天，都見到她推著車仔到處收集紙皮及雜物，從片中更可以見到「雜物姐」即使手推車塞滿，途中紙皮多次傾倒，她都不放棄在馬路中央收拾，十分危險。

節目組在「雜物姐」趁她打開大門，在屋外整理紙皮時，走上去拍下屋內情況。(節目截圖)

「雜物姐」邊奔跑邊語無論次

有一日下著滂沱大雨，但「雜物姐」無懼風雨照到後巷繼續收集垃圾，她一手持傘，左腳一伸推跌垃圾桶，然後伸手尋找鐵罐，之後還將整袋垃圾拉出來。節目組問她是否需要幫忙，她表示：「唔好同我講咁多嘢！」她更拿完東西去回收後，邊奔跑邊語無論次說：「你哋啲門口狗啊，個個禮拜推幾車紙皮去賣，知唔知啊？推啲紙皮去賣啊，門口狗。」節目組嘗試與「雜物姐」對話，但是她表現極度抗拒並激動，進了電梯後更用傘大力篤地：「擾咩亂啊？佢開工時間走去…唔好嘈喇！佢賣紙皮就得，唔好嘈、唔好嘈！堆咩堆？堆堆堆！唔好同我講嘢，咪嘈啊！唔好同我講嘢，閂門啊！唔好阻住我！」

「雜物姐」邊奔跑邊語無論次。(節目截圖)

「雜物姐」老公突然發難

節目組見她情緒激動，於是找她的老公來傾談，最初他稱「雜物姐」囤物情況至少一兩年，亦坦言自己已盡力勸但都沒辦法。最後他開始表現不耐煩，更用手遮擋鏡頭：「我啲仔女做緊政府工，唔好搞嘢啊，我同你講！錢，錢我有，你係咪要錢？你仲講咩啊？」他馬上在銀包中淘出一張1000元，之後便在紅燈時急步路過馬路。不過自節目組介入後，「雜物姐」夫婦已經把天台的雜物清理了一半。

「雜物姐」老公坦言自己已盡力勸但都沒辦法。(節目截圖)

「雜物姐」老公開始表現不耐煩，更用手遮擋鏡頭。(節目截圖)