郭可盈愛女校園舞會造型曝光　完美遺傳優雅氣質舉手投足顯星味

前TVB花旦郭可盈與林文龍1995年因合拍劇集結緣，2004年婚後育有一女林天若（Tania）。郭可盈自女兒出生後便淡出幕前專心相夫教女，讓林天若從小接觸溜冰、跳舞、彈琴等多元化課外活動，年僅3歲已考獲初級鋼琴證書。現年16歲的她正就讀私立名校保良局蔡繼有學校，更曾憑優異成績獲校內獎學金。



幸福的一家三口。（IG@khy_official）

紫色露肩晚裝配閃爆首飾

近日林天若參加學校的Junior Prom，事後在社交媒體分享當晚照片，昔日的小女孩轉眼間已蛻變成亭亭玉立的少女。相中所見，她化上精緻淡雅妝容，一頭長髮披肩，身穿一襲紫色露肩晚禮服，裙擺以層疊紗質設計，夢幻飄逸，小露香肩之餘散發出健康自然的青春氣息。當晚她更以閃爍項鍊、鑲有紅鑽與黃鑽的戒指，以及鑲滿閃石的晚宴手袋作配襯，行頭十足，舉手投足盡顯自信與優雅，氣質不輸線上一眾女星。

林天若（Tania）。（IG@tanialam_ty）

配飾都好閃啊。（IG@tanialam_ty）

郭可盈留言倍感欣慰

眼見女兒由昔日的小學生搖身變成晚裝美人，身為母親的郭可盈難掩欣慰之情，在Tania的帖文下留言寫道：「平時見慣的學生們搖身變成Beautiful ladies，出席Junior Prom，好靚呀！Enjoy！」字裏行間充滿對女兒的讚賞與驕傲。網民亦紛紛留言大讚Tania完美遺傳媽媽的美貌基因，顏值與氣質同樣出眾。

郭可盈留言倍感欣慰。（IG@khy_official）