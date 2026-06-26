陳凱琳北上搣甩「鄭嘉穎老婆」標籤　爆老公「絕情」背後真相超暖

現年35歲的前港姐冠軍陳凱琳（Grace）自與鄭嘉穎結婚後，五年抱三，專心相夫教子。不過，身為「多功能媽媽」的她並未放棄自我挑戰，近日更隻身北上，作為今年唯一的「大灣區姐姐」代表，參戰內地超人氣綜藝節目《乘風2026》（浪姐）！



陳凱琳人氣急升！（YouTube截圖）

陳凱琳深夜發長文吐苦水。（微博@陳凱琳GC）

陳凱琳日前與王濛合作舞台，順利進入總決賽。（微博@陳凱琳GC）

搣甩「人妻、人母」標籤 初舞台全開麥唱跳驚艷

陳凱琳日前接受《芒果TV》明星訪談節目訪問，坦言自己過去常被貼上「鄭嘉穎老婆」或「三寶媽媽」的標籤。她表示這次參賽的終極目標，就是想讓觀眾重新認識「陳凱琳」這個人：「想讓別人知道，陳凱琳也是一個很努力去工作、很努力去挑戰的人。」。

陳凱琳成今季唯一港星代表！（YouTube截圖）

鄭嘉穎拒讓老婆回家過母親節 「神隊友」一招力挺

陳凱琳在節目中提到能夠在長沙安心「乘風破浪」，全靠老公鄭嘉穎在背後做最強後盾。身為《披荊斬棘的哥哥》「過路人」的鄭嘉穎深知比賽運作，不僅沒有抱怨，更主動承擔起照顧三個兒子的重任。Grace在訪問中透露，今年母親節她因錄影無法回港，曾一度向老公撒嬌表示想請假回港一天，怎料遭到鄭嘉穎一口拒絕！鄭嘉穎當時對她說：「不可以，既然你答應了做這份工作，就要好好專注完成，孩子我會帶，你好好享受這個過程就OK了。」。有如此通情達理的「神隊友」支持，難怪Grace在舞台上能夠毫無顧忌地發光發亮，人氣急升。

鄭嘉穎拒讓老婆回家：既答應就要專注。（YouTube截圖）

鄭嘉穎樂做湊仔公。（葉志明 攝）

陳凱琳指鄭嘉穎為人直率表裡如一。（IG圖片）