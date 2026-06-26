「譚詠麟愛將」衛志豪宣布離巢　效力12年憑《愛·回家》保安入屋

現年50歲的衛志豪（Michael）今日（26日）於社交平台Instagram上貼出多張在無綫（TVB）工作期間的相片，正式宣布合約屆滿離巢。



衛志豪感性發文，坦言當初由有線過檔TVB是為了圓演員夢，沒想到一轉眼便度過了12年：「入TVB ，係想加添一個演員身份俾自己，估唔到一轉眼12年，由主持轉為演員，係須要時間同堅持，這趟旅程學咗好多嘢。」

衛志豪IG宣布離巢。（IG截圖）

演活70多個角色 憑《愛·回家》保安「馬漢」最入屋

由娛樂主播、主持出身的衛志豪，在TVB期間參與過不少劇集拍攝。他坦言自己未能做到奪目耀眼，但感激一眾幕後給予機會：「感謝一路以來俾過機會我嘅每一位監制、導演，thank you 我嘅經理人妳是最好的😘亦多謝公司成就咗70多個唔同嘅衛志豪，唔知大家記得幾多個😅自知未能做到奪目耀眼，如能留下一點印象，已足夠🙏」

衛志豪同拍拖3年女友阮兒分手收場。（陳順禎攝）

平均年齡超過40歲的「老六兄弟」6位成員羅鈞滿、莫家淦、衛志豪、張智軒、潘梓鋒及伍偉樂於台上又唱又跳。(葉志明 攝)

雖然大多飾演配角，但衛志豪的演出絕對令觀眾留下深刻印象。當中尤以處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演接龍集團保安「馬漢」一角最為「入屋」，與一眾保安部隊員的搞笑互動深受劇迷喜愛。

王致狄同衛志豪以及莫家淦於劇中如鐵三角一樣，鐵面陳之所以會學英文，亦都係因為受到二人影響。

此外，熱愛電單車的他更是TVB劇集的「鐵騎王」，曾於劇集《拳王》中擔任蔡潔的飛車替身。他亦曾參演《金宵大廈》、《同盟》、《誇世代》、《大醬園》、《星空下的仁醫》及重頭劇《刑偵12》等多部作品。

演過不少角色！（IG截圖）

「譚詠麟愛將」北上吸金 預告公海再見

身為明星足球隊骨幹成員的衛志豪，一向深得「樂壇校長」譚詠麟器重，近年亦頻頻跟隨球隊到內地踢波兼登台。他透露未來將會向外闖，尋找更多發展機會：「好啦，係時候返出公海游下！再出去學下嘢！各位公海見☺️💪 不管笑與悲，卡拉永遠OK。非常時期、用非常手法、睇埋（非常日誌2）😊」

明星足球隊骨幹成員的衛志豪。（FACEBOOK：@衛志豪Michael WAI）

明星足球隊骨幹成員的衛志豪。（FACEBOOK：@衛志豪Michael WAI）

明星足球隊骨幹成員的衛志豪。（FACEBOOK：@衛志豪Michael WAI）