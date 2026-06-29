黎芷珊與群星激推！95%用家實證 K.O.鼻敏、咳喘、濕敏

轉季天氣不穩，各種過敏症狀如鼻敏、咳喘及濕敏等極易發作，不但嚴重影響日常生活，更反映出人體免疫系統可能失去平衡的情況。對於工作日夜顛倒、壓力極大的演藝界人士而言，如何維持強健體魄與最佳狀態更是重中之重。近日，金牌主持黎芷珊與一眾星級藝人，紛紛公開了他們私藏的「防敏強肺」秘訣，以科學實證的醫學級配方，從根源擊退過敏煩惱，為全家人的健康建立最強防線！



拆解四大過敏元兇 免疫失調成疾病溫床

很多人以為打噴嚏、皮膚痕癢只是小毛病，但其實人體90%的疾病皆與免疫系統失去平衡有關。當環境中的病毒、細菌及致敏原不斷侵襲，便會引發以下四大常見過敏危機：

• 鼻敏：鼻黏膜對外來物質產生過敏反應，導致鼻塞、流鼻水。

• 咳喘：支氣管出現過度敏感反應，引發急喘、咳嗽甚至胸悶呼吸困難。

• 皮膚濕敏：受遺傳或外界致敏原影響，引發反覆發作的皮膚紅、腫、痕癢。

• 免疫力差：經常感到疲倦、精神不振，容易受感染而生病。

星級用家齊認同！95%改善鼻敏咳喘 真正敏感不留尾

為了從根源解決過敏體質，一眾對健康有極高要求的星級藝人，不約而同地推薦100%日本生產及製造、榮獲日本政府GMP認證的Return®温室蟲草配方。這款配方不含藥性，完全打破了大眾認為「蟲草藥性太強」或「只適合長者」的迷思。

• 金牌主持黎芷珊：作為專業主持，氣管和聲音就是命脈。芷珊姐姐大讚服用後，每朝早的鼻敏流鼻水情況大幅改善，說話中氣十足，即使長時間錄影亦不再受咳喘困擾，時刻保持最佳狀態！

• 人氣女星李芷晴：演員經常需要熬夜拍劇，日夜顛倒極易引發免疫力下降及皮膚濕敏。李芷晴分享自從服用Return溫室蟲草後，改善了鼻塞、流鼻水情況後，睡眠質素都改善了，皮膚敏感情況顯著退紅止痕。

•《中年好聲音》支嚳儀：身為實力派歌手，對呼吸道保養極度嚴格。她表示溫室蟲草有效調整體內免疫細胞，早上不再上鼻塞、流鼻水，晚上不再乾咳後，失眠情況改善了，從而也改善了過敏體質，皮膚不再容易泛紅、痕癢，氣管也順暢了，讓她無論在錄音室還是舞台上，都能展現最完美清澈的歌喉。

—— 新聞主播父女檔麥振江及麥詩敏：前《警訊》主持麥振江與前高級新聞主播麥詩敏兩父女皆是真實用家。他們認為產品能全方位鞏固免疫力，工作、外出時都不用再「包雲吞」，避免了很多拍攝尷尬的情況。另外改善了乾咳問題，做節目時更能保持最佳狀態。不但幫助長輩順氣安睡，亦讓忙碌的上班族有效對抗環境病菌，是守護全家健康的必備之選。

日本Return溫室蟲草 雙重免疫配方

日本JP研究所將「時間VS健康」定為重點科研項目，專門針對30歲或以上的常見健康問題，研發出能逆轉歲月痕跡、強化體質的保健方案。有別於坊間單一成分的產品，這款配方採用了「雙重免疫核心」，不含農藥、毒素及有害微生物，蛋奶素食人士及 3 歲以上小童皆可安心服用：

Return溫室蟲草的DNA排序與野生蟲草100%吻合，更全港獨有蘊含珍貴乳鐵蛋白，雙效提升免疫力，品質超越傳統蟲草產品。

100%激罕純正：溫室蟲草菌絲體

Return採用的溫室蟲草菌絲體，其DNA排序與野生蟲草100%吻合，純度更遠超坊間一般的CS-4蟲草。它蘊含高濃度及高穩定性的蟲草多醣與腺苷，針對改善呼吸道（如鼻敏症狀、止咳喘）及強化肺部氣管健康，效果極為顯著。

免疫力第一防線：珍貴乳鐵蛋白（Lactoferrin LF）

配方破天荒加入天然母初乳中的核心免疫蛋白——「乳鐵蛋白」。要知道每 1公升母初乳僅含7克乳鐵蛋白，極為珍貴！它具備抗菌、抗病毒和改善免疫力三大功能，能有效促進腸道益生菌繁殖、抑制惡菌生長，為身體築起最強防禦屏障。

用家數據力證1星期效果顯著

龐大的用家數據亦力證了產品的神奇功效，用家實證1星期紓緩氣管敏感痕癢，能夠順氣安睡，一覺睡到天光；2星期舒敏強肺，強化肺部屏障，1個月更能達到免疫鞏固，保護身體免受病毒感染。

數據更顯示高達95%用家認同鼻敏及呼吸道症狀有明顯改善；90%用家對改善皮膚敏感（退紅、止痕、脫皮）表示滿意；超過9成用家成功紓緩敏感症狀並強化免疫系統！

只限一日！7月4日 (六) 萬寧出位價 全城瘋搶限時半價抗敏救星

想與一眾星級藝人一樣，從根源踢走鼻敏、氣管敏感及濕敏，為健康「回本」？全年度最震撼的入貨時機終於來臨！萬寧出位價（只限 7月4日(六))購買Return®温室蟲草配方，激抵優惠價$399 買一送一（平均每件只需 $199.5）！

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