古天樂唔介意代言內衣褲　不在乎尺度︰到時每人送條畀你哋

古天樂今日（26/8）出席運動品牌的開幕活動，即將於8月舉行演唱會的他，近日都開始做運動練氣，以應付唱歌、跳舞等表演。「平時有跑步，跑室內多，但因為斷過十字韌帶，所以我係行，唔想傷到膝頭，但我係行得幾快。」而演唱會亦於今日作優先預訂，結果5分鐘內沽清，古生亦表示剛來到活動現場，同事告知他這喜訊。「我都好開心，下星期一會有個記者招待會，到時再講。」

古天樂出席運動品牌的開幕活動。（葉志明 攝）

古天樂在活動上，為醒獅點睛。（葉志明 攝）

古天樂出席運動品牌的開幕活動。（葉志明 攝）

古天樂都曾考慮親自設計波鞋︰「我想科幻感重啲，即係外表金屬感好重，但其實好輕，細節要再諗。」（葉志明 攝）

有興趣做埋內衣裨代言 不在乎尺度︰唔係好在乎呢啲嘢

得悉古生有個玩具庫來儲心愛的玩具，講到波鞋又可有一個波鞋倉？「我已經有個玩具庫，再整個波鞋庫真係一褲都係。衫我就有儲，波鞋都有買但未去到儲，見到心頭好貴少少都會買。」至於可有想過親自設計波鞋款式？「都有諗過，我想科幻感重啲，即係外表金屬感好重，但其實好輕，細節要再諗。」

今次做埋跑步鞋開幕嘉賓，將來如果有機會做內衣品牌代言，又有冇興趣？「好似又冇人搵我，有搵咁咪好囉，都可以呀！」要騷肌露肉都可以？「我又唔係好在乎呢啲嘢，到時使唔使每人送條畀你哋？」

古天樂不介意做埋內衣品牌代言。「好似又冇人搵我，有搵咁咪好囉，都可以呀！」（葉志明 攝）

曾經擔任電影《尋秦記》多場謝票場主持人，四語司儀施可瑩Lillian，於上周日因為卵巢癌病逝，古天樂得悉時亦感到突然︰「聽到都好突然，因為無耐之前先一齊謝票，成個謝票活動都係搵佢做主持。原本叫演藝人協會嘗試聯絡佢男朋友，但幾日後佢就走咗。」問到對於給予自己最深印象是甚麼？「好後生、好活潑。」

四語司儀施可瑩Lillian，於上周日因為卵巢癌病逝，古天樂得悉時亦感到突然。（施可瑩＠IG圖片）