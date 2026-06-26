何家華回應婚變風波宣布回復單身　爆肌型男另結新歡：已是過去式

已故賭王何鴻燊一生擁有四房太太，他與元配黎婉華育有4名子女何超英、何猷光、何超賢及何超雄，可惜長子何猷光與太太在1981年於葡萄牙不幸遇上車禍身亡，遺下當時年僅6歲的女兒何家華（Faye）及3歲的何家文。身為賭王長房孫女的何家華，近期感情生活備受關注，早前傳出婚變，更高調熱吻爆肌型男，不過日前她就宣布已回復單身！

賭王長房孫女何家華。（IG@fayeclementina_ho）

何家華同何家文自幼失去雙親，兩姊妹相依為命，感情要好。（網上圖片）

何猷光與太太在1981年於葡萄牙不幸遇上車禍身亡。（IG@fayeclementina_ho）

何家華在社交平台分享了多張兒時與父母的合照。（IG@fayeclementina_ho）

悼念父母。（IG@fayeclementina_ho）

悼念父母。（IG@fayeclementina_ho）

曾經恩愛。（IG@shiggs001）

何家華澄清現時單身 爆肌型男已結新歡

何家華在IG限時動態發文，寫道：「多謝各位媒體近日的關注，看到幾篇的報道，我想澄清我現時是單身，在媒體上那位所講的男友，而（已）是過去式，他已經找到新的伴侶，希望傳媒不需要再報道關於他的東西。🙏🏻謝謝。」

宣布回復單身！（IG截圖）

溫馨。（IG@fayeclementina_ho）

兩姊妹相依為命，感情要好。（IG@fayeclementina_ho）

貴氣。（IG@fayeclementina_ho）

貴氣。（IG@fayeclementina_ho）

何家華6歲痛失雙親曾患乳癌 今年4月爆出婚變

出身富裕之家的何家華，命途多舛，雙親在車禍中身亡，令她6歲就成為孤兒。何家華在2003年與首任丈夫Michael舉行世紀婚禮，兩人育有一子一女，但2009年就離婚收場，2016年更發現患上第三期乳癌，一度被形容為「賭王家族最慘孫女」。2023年年底何家華與任職電單車錦標賽總監的男友Stuart再婚，但今年4月爆出婚變傳聞，她在IG以英文發文：「單身總比和那種為了私利、利用妳善良的『有毒之人』在一起要好。這是今天的教訓」，似乎暗指與Stuart的婚姻出現問題，之後她轉發一張與外籍爆肌型男的親暱合照，兩人不但大方攬腰，更深情擁吻，令婚變傳聞更真切。

慶祝50歲生日！（IG@fayeclementina_ho）

慶祝生日！（IG@fayeclementina_ho）

何家華與前夫育有一子一女。（IG@fayeclementina_ho）

Faye與Stuart在2023年年底再婚。（IG@fayeclementina_ho）

何家華與外藉爆肌型男親吻，男方更寫下：「From yesterday with her（從昨天和她在一起）」。（IG@ronnduma）

何家華收購賽車隊成女班主 回流澳門任客席DJ

走過人生低谷的何家華，2021年收購了英國賽車隊Smiths Racing，並命名為FHO Racing，成為當地電單車賽唯一女班主！近年何家華從英國返回澳門定居，除了繼續拓展FHO電單車隊陣容之外，又在Club擔任客席DJ。

何家華在2021年收購了英國賽車隊Smiths Racing，並命名為FHO Racing。（IG@fayeclementina_ho）

何家華用自己英文名Faye Ho為車隊命名「FHO」，令大家容易記得。（IG@fayeclementina_ho）

勁！（IG@fayeclementina_ho）

何家華擔任客席DJ。（IG@fayeclementina_ho）

定居澳門。（IG@fayeclementina_ho）

何家華與前夫育有一子一女。（IG@fayeclementina_ho）

何家華與前夫育有一子一女。（IG@fayeclementina_ho）