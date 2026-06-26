馬德鐘患重病入院後公開現身　 康復八九成：話休息多個幾禮拜先

馬德鐘點解叫「馬神」？相信未必有一個正確答案，只知道從網上討論區興起後，「馬神」這個稱號就跟隨了他十多年，而大家亦習以為常地叫馬德鐘做「馬神」，而非「阿Joe」。馬德鐘今日（6月26日）出席「衣食住行樂+育」慈善活動，接受《香港01》訪問時就談及「馬神」這個稱呼，就連他本人都不太了解！



馬德鐘點解叫「馬神」？（林迅景 攝）

親解「馬神」之謎！馬德鐘幽默回應：當我神神哋就得

馬德鐘：「其實我自己都唔知點解，睇返有啲人講，之前叫『男神』叫吓叫吓就變『馬神』，又有啲人講，之前係萬能Key，『好神』呀，咁都Key到，其實係咩原因都唔知。（印象中幾耐之前開始被叫馬神？）都十幾年。（習慣？）而家已經係咁樣稱呼。（鍾意？）都好嘅，自己都係姓馬，又唔係大家想像到咁咩，當我神神哋就得啦，哈哈。」

馬德鐘澄清只係膝頭有關節炎，入院抽走啲水。（林迅景 攝）

澄清「插喉」病重傳聞！膝頭關節炎已康復八九成

談到身體健康，他表示早前膝頭有關節炎：「腫咗行唔到，係幾痛，但係唔係報道講咁，插晒喉咁嚴重，所以大家唔使咁擔心，只係插咗用嚟輸液。而家都好咗八八九九，日常生活行動係完全正常，只不過未係好似平時咁做劇烈運動。醫生都話休息多個幾禮拜先，所以而家我只係做住手嘅運動先。」他表示，工作一切都如常，只是早前康復期撞上「潮州節」才無奈要缺席。

馬德鐘初癒開工！（IG@joema_tak_chung）

迎58歲牛一！知足常樂未打算「申請」換新電單車

明天6月27日就是馬德鐘的58歲生日，他表示沒有什麼特別慶祝活動，只安排了與家人食餐飯，也表示喜歡生日在工作中度過。記者笑言，生日願望除了世界和平，身體健康之外，會否向太太申請買多架電單車？他回答：「我知足㗎啦，有一部已經好開心。（換新車？）我又冇諗喎。」

聖德鐘唔似膝頭有問題，行走自如。（林迅景 攝）