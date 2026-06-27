《多樂飛》前DJ陳嘉熙曾患重度抑鬱症　爆停工兩年感激商台照出糧

前叱咤903著名DJ陳嘉熙（Dorothy）於1990年加入廣播界，曾先後任職香港電台及新城電台，其後轉戰商業電台，主持叱咤903經典節目《多樂飛》長達11年，溫柔治癒的聲音陪伴不少香港人成長，是許多聽眾的集體回憶。近年已淡出電台前線的Dorothy，26日在社交平台Threads上發表長文，罕有自爆當年曾深陷抑鬱症黑洞。她除了透露患病時的痛苦掙扎，更公開點名感謝前東家商業電台，揭開商台在她患病兩年多期間，近乎「神仙級」的良心僱主待遇，引來大批網民熱議與讚賞！



有報道指唱片騎師陳嘉熙曾因俯身執拾東西時不小心受傷，導致腰背長期痛楚，痛症令她心情欠佳，沒有做運動又令痛症惡化，惡性循環下，她於幾年間體重劇增了60磅。（Threadsa照片）

病發怕見人 公司特意調深夜更避世

陳嘉熙透露，在抑鬱症爆發初期，她產生了嚴重的社交恐懼心理，變得非常害怕見人。公司得知其狀況後，非但沒有施加壓力，反而特意調整她的工作時間：「公司特意調到我返深夜更，可以減少遇見人。」

然而，隨着病程進一步惡化，陳嘉熙的狀態開始失控，經常在最後關頭「即時請假」。她感激地表示，當時公司對她展現了無限的容忍，每次她臨時缺席，幕後團隊都會毫無怨言地即時為她尋找替工頂上，令她不用承受額外的心理負擔。

良心公司！（threads照片）

停工休養「照樣出糧」

後來，陳嘉熙的病情直轉急下，進入了最嚴重的階段，導致她有非常長的一段時間完全無法返回工作崗位。令人感動的是，商台在該段期間不僅全力支持她停工休養，更是「照樣出糧」，保障了她的經濟生活。

前後歷時兩年多 陳嘉熙：至今依然無限感激商業電台

陳嘉熙坦言，這段與抑鬱症對抗的漫長日子，前後左右足足維持了兩年多。在公司的體諒與專業治療下，她最終成功走出陰霾、康復復元。更讓她意想不到的是，重返工作崗位後，公司依然待她如初，其「人工和職位完全冇變」。面對這家充滿人情味的公司，她至今提起仍難掩激動與謝意，並公開向娘家致謝，直言自己能挺過這一關，商台的包容是不可或缺的避風港。

不少網民表示細細個就聽佢！（threads截圖）

帖文曝光後，隨即引來大批網民讚好及轉發。不少網民大讚商台是「真正的人情味企業」、「良心僱主」，在講求高效率、大壓力的廣播界中，竟然能對患病員工展現如此高度的包容與人性化照顧，直言「簡直是神仙公司，難怪商台上下都咁有凝聚力！」