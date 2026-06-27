71歲周潤發專心影相被韓國粉絲偶遇　氣場太強只敢遠觀不打擾？

縱橫影壇數十載的周潤發（發哥），一直都是香港人的神級偶像兼集體回憶，他的魅力不僅席捲香港，在內地、日韓、星馬等地，甚至全球有華人的角落，都累積了大批死忠影迷！日前（6月26日），有在香港的韓國人粉絲在街頭偶遇了正專注於捕捉城市光影的發哥。



周汶錡與周潤發一起慶生。（IG@kathychow520）

周潤發現身銅鑼灣玩相機。（小紅書@Matthew Chan）

偶遇難擋強大氣場 影迷遠觀靜候

他拍下正在攝影的周潤發，並在Threads上分享：「我永遠的大哥，《英雄本色》的周潤發大哥。剛剛又偶遇他了。算上今天，這大概已經是我第十次碰見他了吧。就算只是遠遠望過去，那氣場也已經超強的了。順帶一提，周潤發大哥的愛好之一就是攝影。當時他正在拍攝雨中的香港街頭，所以我只是在遠處靜靜地看著。如果下次再偶遇，真想問問他以後能不能跟他一起去拍照，哈哈。周潤發大哥依然還是那麼帥氣。」

發哥周潤發真係好型！（threads@streethongkong）

發哥周潤發專心影相，其實見到嘅時候唔打擾佢先係正確做法。（threads@streethongkong）

發哥氣場超強！

從照片中可見，發哥戴著黑色口罩、身穿黑色運動背心、揹著斜背包，手裡拿著一部哈蘇相機（推測為Hasselblad 907X機身）。他那一身健康的古銅色肌膚，配上一頭標誌性的銀髮與183公分的高䠷身材，在人群中猶如漆黑中的螢火蟲般耀眼出眾。

發哥周潤發專心影相，其實見到嘅時候唔打擾佢先係正確做法。（threads@streethongkong）

難怪不少網民看後都大呼羨慕，紛紛留言表示：「我在他年輕時見過他，至今都無法忘記他的強大氣場！」而樓主這種「只遠觀不打擾」的追星行為，也獲得了大家的讚賞。祝他下次再遇發哥時，真的能成功合照打卡！