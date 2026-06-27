前TVB打女公開大細眼照　甲狀腺上眼暴瘦眼凸深陷容貌焦慮

現年38歲的楊梓菁（前名楊柳青）由模特兒轉型做演員成為「打女」，近年淡出幕前，2023年8月秘密誕子後復出，同時努力創業打拼事業，但2024年7月因免疫系統攻擊甲狀腺導致失眠、暴瘦和眼凸、大細眼，無奈要推掉多部劇集和廣告工作，專心休養，去年7月出席活動時透露已康復約8成，同年年底分享好消息，病情大好轉可以停藥！日前楊梓菁在社交平台分享抗病歷程，更公開大細細的照片，勉勵同路人！

楊梓菁由模特兒轉型做演員成為「打女」。（IG@wiyona）

楊梓菁在《解決師》中以比堅尼上陣，色誘溫家偉。（劇照）

一向身形Fit爆！（IG@wiyona）

身材出眾。（IG@wiyona）

楊梓菁同囝囝Jace。（IG@wiyona）

楊梓菁首公開大細眼照 深陷容貌焦慮不敢正面合照

楊梓菁寫道：「1年半的甲狀腺上眼抗爭，經歷過無數次進出醫院、失業、暴瘦與容貌焦慮。那段日子，相簿入面沒有一張與孩子的正面合照，只能閉眼、遮臉、留個背影。曾經崩潰，但我依然選擇正面面對。今天，我想把這份好運與勇氣分享給同樣在奮鬥的你們：說起來容易，但其實做起來真的沒有想像中那麼難，『你們也可以』。祝大家早日康復，身體健康！🤍」

楊梓菁前年身體出現免疫系統問題，攻擊甲狀腺。（影片截圖）

分享抗病歷程。（影片截圖）

首公開大細眼照。（影片截圖）

一度暴瘦。（影片截圖）

眼乾。（影片截圖）

甚至影響視力，出現重影的情況。（影片截圖）

多次吊類固醇。（影片截圖）

食藥。（影片截圖）

因為容貌有變，影相長期只影背面。（影片截圖）

因為容貌有變，影相長期只影背面。（影片截圖）

唔敢影正面。（影片截圖）

唔敢影正面。（影片截圖）

經過一年治療，終於可以停藥。（影片截圖）

康復進度良好。（影片截圖）

堅信會好返！（影片截圖）

勉勵同路人！（影片截圖）

楊梓菁患病期間心跳加速、暴瘦 經過1年治療康復進度良好

楊梓菁回顧在患病期間左眼凸，右眼正常，心跳加速、冒汗，一度暴瘦，會眼乾，甚至影響視力，出現重影的情況，需要多次打類固醇，同時要食藥，因為容貌有變，影相長期只影背面，幸好經過一年治療後，終於可以停藥，令她「開心到想喊」，觀察半年後康復進度良好，雖然仍有大細眼，但她堅信會完全康復，她更希望以自己的經歷，為同路人打氣！

楊梓菁同囝囝。（IG@wiyona）

楊梓菁同囝囝。（IG@wiyona）

楊梓菁患病期間的照片多為遠鏡拍攝，或遮蓋住眼睛。（IG@wiyona）

楊梓菁患病期間的照片多為遠鏡拍攝，或遮蓋住眼睛。（IG@wiyona）

楊梓菁患病期間的照片多為遠鏡拍攝，或遮蓋住眼睛。（IG@wiyona）

楊梓菁患病期間的照片多為遠鏡拍攝，或遮蓋住眼睛。（IG@wiyona）

楊梓菁患甲狀腺機能亢奮症 轉戰商界擲7位數開療癒工作室

楊梓菁曾在接受訪問時透露，因免疫系統攻擊甲狀腺導致眼睛出現異常，最嚴重時雙眼腫脹、眼珠凸出，一度擔心會盲，令她無法出鏡拍戲，大受打擊，她直言感覺如毀容，深陷容貌焦慮，甚至不想見人。楊梓菁經藥物治療配合針灸後已逐漸康復，更啟發了她的創業方向，去年7月她與朋友合共投資7位數開設的健康療癒工作室正式開幕，她帶着兒子現身，並透露已康復約8成，如今康復進度良好，不少網民都留言為她加油打氣！

去年7月楊梓菁與朋友合共投資7位數開設的健康療癒工作室正式開幕。（IG@wiyona）

環境舒適。（IG@wiyona）

溫馨。（IG@wiyona）

女神！（IG@wiyona）

楊梓菁曾有容貌焦慮。（IG@wiyona）

去年7月楊梓菁與朋友合共投資7位數開設的健康療癒工作室正式開幕。（IG@wiyona）

Jace好Cute！（IG@wiyona）

病情好轉。（IG@wiyona）