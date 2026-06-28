前TVB女星老公躋身保險界超級會員　年收入達256萬住千呎豪宅

現年43歲的梁靖琪（Toby）在2019年與細8年的施雋賢（Jon）再婚，婚後三年抱兩，兩人育有大仔施睿文（Roman）及細仔施睿安（Rian），一家四口住在千呎豪宅，生活幸福美滿。據知施雋賢家底豐厚，現時任職保險公司高級分區經理，成功躋身保險業「百萬圓桌（MDRT）」行列，日前施雋賢更在社交平台公布成為「Court of the Table（COT，超級會員）」的喜訊！

梁靖琪（Toby）在2019年與細8年的施雋賢（Jon）再婚。（IG@tobyleungchingki）

大曬長腿！（IG@tobyleungchingki）

育有兩子。（IG@tobyleungchingki）

好恩愛。（IG@tobyleungchingki）

梁靖琪同老公。（IG@tobyleungchingki）

施雋賢達2026年度超級會員（COT）業績標準 年收入達256萬

施雋賢在社交平台分享出席晚宴的照片，相中所見，他掛上「COT」的獎牌，十足職場精英。據知要獲得MDRT會員資格，從業員須達到指定業績要求（保費、佣金或收入），會員身份僅授予一年。按業績要求，MDRT會員類型可細分為3種，包括最基本的MDRT、Court of the Table（COT，超級會員）及Top of the Table（TOT，頂尖會員）。根據2026年度的業績標準，MDRT、COT及TOT的收入分別為854,000港元、2,562,000港元及5,124,000港元，而施雋賢躋身2026 COT行列，相當犀利！

施雋賢現時任職保險公司高級分區經理。（IG@jonszeeee）

2026年度業績標準。（網上截圖）

出席晚宴。（IG截圖）

成為「Court of the Table（COT，超級會員）」！（IG截圖）

勁！（IG截圖）

勁！（IG截圖）

演講。（IG@jonszeeee）

夫妻檔出席活動。（IG@tobyleungchingki）

好Sweet！（IG@tobyleungchingki）

梁靖琪再婚嫁細8年施雋賢 婚後三年抱兩幸福美滿

梁靖琪爸爸是曾任職無綫電視製作部戲劇製作總監的梁家樹，媽媽蕭笑鳴亦曾任無綫藝員部經理，家境富裕。2011年梁靖琪與身家兩億的闊少黃敏豪結婚，擅長投資豪宅的他被封為「炒樓王」，黃敏豪爸爸是投資紡織業商人黃振聲，坐擁十多個物業，據知他與梁靖琪在舞會上邂逅，拍拖不足1年就送上6位數字的兩卡鑽戒求婚，不過兩人的婚姻僅維持了年半時間就和平結束。2018年梁靖琪被爆與細8年的施雋賢（Jon）相戀，雖然兩人屬姊弟戀，但由拍拖至今一直好恩愛，而梁靖琪婚後亦專心照顧家庭，一家四口幸福美滿。

梁靖琪爸爸是曾任職無綫電視製作部戲劇製作總監的梁家樹，媽媽蕭笑鳴亦曾任無綫藝員部經理。（IG@tobyleungchingki）

一家人合照。（IG@tobyleungchingki）

恩愛！（IG@tobyleungchingki）

豪宅！（IG@tobyleungchingki）

一家四口幸福美滿。（IG@tobyleungchingki）

自家豪宅開Party。（IG@tobyleungchingki）