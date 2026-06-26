東張西望｜11號顏懿菲超高調擦鞋　11號袁絲珩寸陳懿德「發癲」？

《2026香港小姐競選》參賽者溫思婷以「蕃茄醬牛腩麵」打響名堂，雖則被淘汰出局但仍為競選加添幾分討論度。早前12位入圍佳麗到湖南拍攝外景，除了6號盧蔚晴（Jasmine）語出驚人，表示泳裝環節前「剃毛先」，原來其他港姐的口才也不相伯仲。



佳麗着起華服又幾好睇。（《東張西望》截圖）

啱啱好係TVB三色。（《東張西望》截圖）

超高調擦鞋！11號顏懿菲憑「粉紅色」示愛TVB

今日（6月26日）《東張西望》一集，播出12位佳麗和馮盈盈、黃嘉雯和陳懿德的訪問。黃嘉雯表示，她的一組其中三位佳麗選擇的華服的顏色剛巧是TVB的紅綠藍三色，而身穿粉紅色華服的11號顏懿菲更乘機「大力擦鞋」：「我呢個粉紅色就係代表對TVB滿滿嘅愛，即係，We love TVB。」

咁都兜到仲向TVB示愛，急才有返咁上下。（《東張西望》截圖）

2號李澤欣話跟陳懿德學入戲。（《東張西望》截圖）

1號袁絲珩話跟陳懿德學「發癲」。（《東張西望》截圖）

又冇講錯喎。（《東張西望》截圖）

爆笑寸師姐！1號袁絲珩直認跟陳懿德學「發癲」

另一邊廂，陳懿德一組更可用「發癲」去形容。陳懿德：「我今日係德妃呀。」此時1號袁絲珩更引不住偷笑。主持「孖辮」鄧凱文問2號李澤欣在陳懿德身上學習到什麼時，李澤欣表示，從陳懿德身上學習到如何入戲。到了1號袁絲珩，她更語出驚人：「學到點樣喺鏡頭面前發癲。」聽到答案後，鄧凱文和李澤欣即掩着嘴，露出一臉驚訝的表情，「主角」陳懿德無奈地向鏡頭尷尬笑，袁絲珩亦燦爛地笑起來。不過，「師姐」陳懿德亦相當有急才又大方，回說：「呢個仲好，德妃鍾意。」《東張》主持鄧凱文此時也打圓場：「其實唔係發癲，係放開自我。」

師妹盡得陳懿德真傳。（《東張西望》截圖）

《2026香港小姐競選》12位佳麗分成三組與三位「師姐」學嘢。（林迅景 攝）

《2026香港小姐競選》12位佳麗分成三組與三位「師姐」學嘢。（林迅景 攝）