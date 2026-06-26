莊思敏爆妹妹莊思明海邊婚禮細節　富家女婚禮：細細哋搞個party

莊思敏今日（6月26日）出席公開活動，她在訪問中大方分享了妹妹的婚禮籌備進度，以及自己近期在球場和社交平台上的各種趣事。



莊思敏出席活動。（林迅景 攝）

貼地出行：唔係因為驚人認到，而係驚病

被問到為何放棄駕車改搭港鐵，莊思敏直言：「塞車嘛，搭港鐵快！」她指當日下大雨，商場活動搭港鐵方便又不用找昂貴車位。至於怕不怕被途人認出？她幽默澄清：「首先我唔係大明星啦！點解搭車都要俾人話係偷拍你咁樣？」她表示自己通常都低頭玩手機，比起被認出，戴口罩其實「唔係因為驚人認到，而係因為驚病！」

喜事近：細細哋搞個Party

談及妹妹莊思明與楊明的婚事，莊思敏透露一對新人已看過幾間知名大酒店，但因親友眾多難以全數邀請，預計會「細細地搞個party咁」。記者提及她的父親莊寶是大馬拿督，「有頭有面」也「細搞」？她回答：「因為今次又係海邊搞，咁所以有好多親朋好友都未必請得到，可能細細哋搞個party咁。」對於楊明曾指男方家人想抱孫，她霸氣地說：「無謂嘅事我哋唔好提，提啲緊要嘅事先！」她強調生兒育女沒有壓力：「小朋友呢個隨緣啦，真係佢自己選擇！」

莊思敏出席活動，同場還有「馬神」馬德鐘。（林迅景 攝）

莊思敏出席活動。（林迅景 攝）

意外收穫：有網民話睇完Threads覺得人生有希望

一向緊貼潮流的她早前活躍於社交平台Threads，她大方表示：「當係娛樂吓大家啫，無論你發洩又好、讚美又好，其實睇完笑完之後佢又舒服啲啦，何樂而不為呢？」最令她感恩的是意外成為網民的心靈雞湯：「有人私底下PM我，話睇完我個Threads之後，佢覺得人生有希望、開心咗！」她感嘆網民的創意留言令大家「幾得意呀，笑吓笑吓就過」，充滿正能量。