胡鴻鈞被吳若希點名做「渣男老公」　直呼好大壓力：絕對臣服於佢

胡鴻鈞（Hubert）近排頻頻發功，下半年排滿晒檔期準備四出「搵真銀」！除了準備聯同前輩阮兆輝及分哥分別登陸廣州與美加開騷外，更會與好友吳若希（Jinny）同台演出。不過一提到吳若希，胡鴻鈞居然直認「好大壓力」，更大爆對方成日睇自己唔順眼？



胡鴻鈞同吳若希合作，直呼好大壓力。（林迅景 攝）

胡鴻鈞同吳若希合作，直呼好大壓力。（林迅景 攝）

同吳若希合作壓力山大：「絕對臣服於佢！」

提到與吳若希籌備演唱會的趣事，胡鴻鈞笑言兩人平時同台都經常發生「口角」，火花十足：「唔知點解會梗係大家都有一啲口角咁樣嘅，即係梗係好似睇佢成日都唔順眼咁樣。」被問到對方是否對自己不滿，胡鴻鈞即刻求生慾極強地笑指：「我唔評論啦！但淨係講佢對我好似梗係有一啲不滿咁樣囉，所以我自己都好大壓力！」

他更連講兩次「好大壓力」，坦言希望到時開騷唔好俾對方「抽秤」，更搞笑揚言：「冇冇冇，絕對臣服於佢啦，敬畏敬畏！因為嚟緊佢又做一套新劇嘅女主角啦，大家又話佢小富婆咁樣，所以喺各方面我都要向佢學習囉。」

玲玲姐同婉婉輪流強攻吳若希，搞到吳若希都唔識反應，最終仲要以笑遮醜。（TVB圖片）

挑戰斯文敗類？笑言拒做吳若希「渣男老公」

吳若希近期準備做新劇《愛回家》女主角，有指女方想喺新處境喜劇入面搵胡鴻鈞做老公，仲點名要「渣男」人設！對此胡鴻鈞就𢯎晒頭：「佢話想搵個渣男做老公，其實佢呢個concept我都仲未搞清楚點解！一來點解要搵個渣男做老公呢？搞笑啦，明明處境喜劇！二來我同渣男又好似唔係好⋯⋯做唔到渣男囉！」

不過被問到如果挑戰做「斯文敗類」，胡鴻鈞就直言都有得發揮：「都可以嘅，首先同我自己本身個性格唔同呢，觀眾睇到就有反差囉，可以科開嚟玩，同埋有發揮空間呀，所以係好事嚟嘅。」他表示目前仍在揣摩對方的要求和想法。