麥明詩叔仔向員工大派金牛現鈔花束　升呢做博愛總理瘋狂炫富

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與機師老公盛勁為（Keith）自去年結婚後，一舉一動都備受網民關注。不僅兩夫妻生活恩愛，連帶盛勁為的家人亦成為焦點。近日，盛勁為的弟弟（即麥明詩叔仔）盛龍亨（Lincoln）再次展現驚人財力，繼早前豪擲7位數購入私人遊艇後，最新舉動更是直接向員工大派「千元現鈔花束」，奢華程度令人咋舌！

麥明詩猛料叔仔曝光！（IG截圖）

二人到賀！（IG截圖）

升呢做總理！（IG截圖）

盛龍亨豪擲7位數買遊艇兼升呢博愛總理

盛勁為弟弟盛龍亨（Lincoln）向來生活有品味，財力亦相當雄厚。早前他才被爆出豪擲高達7位數字購入一艘私人遊艇，並在船上大開派對，奢華生活圈子讓人羨慕。除了懂得享受生活，Lincoln近年亦積極投入慈善與商界，早前更正式「升呢」成為博愛醫院總理，社會地位與身家同時暴漲。

自爆買遊艇開會！（IG截圖）

盛龍亨出手闊綽！（IG截圖）

員工福利天花板！大派「老金山」千元鈔票花

日前，盛龍亨在個人社交平台限時動態分享了與員工聚會的相片。向來對員工不薄的他，這次直接將「員工福利」推向天花板。從流出的照片可見，盛龍亨在活動上向員工大派現金，最誇張的是，其中一張相片展示了一大束由無數張 $1000港幣（金牛） 折疊而成的「真金白銀花束」！

非常誇張！（IG截圖）

目測該束「金牛花」由數十張千元面額鈔票組成，總值至少數萬元港幣，視覺效果非常震撼，簡直是將「有錢就是任性」發揮到極致。過往麥明詩經常被讚眼光獨到，挑選了身家清白、有上進心的機師盛勁為。如今看來，盛家不僅出了位明星機師，連叔仔盛龍亨亦是獨當一面的商界才俊兼慈善總理，絕對是豪門新貴。

盛龍亨稱曾想跟隨哥哥的步伐，可惜跟不到。（IG截圖）

盛龍亨稱曾想跟隨哥哥的步伐，可惜跟不到。（IG截圖）

盛龍亨稱曾想跟隨哥哥的步伐，可惜跟不到。（IG截圖）

盛龍亨稱曾想跟隨哥哥的步伐，可惜跟不到。（IG截圖）

盛龍亨稱曾想跟隨哥哥的步伐，可惜跟不到。（IG截圖）