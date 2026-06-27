Angelababy帶囝囝遊主題樂園似足姊弟　一舉動盡顯貼地真實一面

現年37歲的楊穎 (Angelababy) 與48歲的黃曉明於2022年1月28日於微博宣布離婚，結束6年的婚姻關係，從此各有各生活，兩人會共同撫養兒子「小海綿」。成為了單親媽的Angelababy一方面努力工作，另一方面要照顧兒子小海綿，同時兼顧事業與家庭。雖然Angelababy與前夫黃曉明共同撫養仔仔，不過小海綿與Angelababy較多被拍到一起外出。她和囝囝在外不止一次被網民偶遇，每次都見她全程對囝囝照顧無微不至，展現出慈母一面。

Angelababy（楊穎）顏值之高令人驚嘆。（楊穎工作室）

小海綿身高現時已經到Angelababy的肩膀位置。（微博圖片）

一舉動盡顯貼地真實一面

向來疼鍚仔仔的Angelababy日前就趁假期帶小海綿到香港一個主題樂園玩耍，有不少網民昨日都在社交平台分享偶遇他們母子倆的照片和片段，今次他們親子出遊一如以往的低調，Angelababy身穿黑色小吊帶背心配黑色長褲，小海綿則穿上黑色Tee配米色短褲，兩人打扮樸實但仍被一眼認出。Angelababy化了淡妝相當漂亮，身材更是Fit得像少女似的，在人群中相當搶眼。而9歲的小海綿留了時髦的狼尾髮型，帥氣模樣驚艷不少網民，他的身高更是引發熱議。他已長到他媽咪的肩膊位置，目測接近150cm左右，將來長大後一定高大靚仔。Angelababy與小海綿一起互動的畫面溫馨有愛，她望住仔仔總會露出慈母的笑容。雖然Angelababy與仔仔吃飯時也會停下來玩手機，但母子倆也不時聊天交流，凍齡的Angelababy與仔仔看來似姊弟多過似母子。

Angelababy現身香港某主題樂園。(小紅書)

Angelababy與仔仔小海綿現身香港某主題樂園。(小紅書)

Angelababy望住仔仔展現笑容。(小紅書)

Angelababy身材fit爆。(小紅書)

Angelababy與仔仔一起吃飯。(小紅書)

Angelababy與仔仔似姊弟。(小紅書)

Angelababy吃飯時玩手機。(小紅書)