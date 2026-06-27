一周星星｜譚詠麟親揭隱藏富商身份　1994年大球場演唱會留有遺憾

TVB娛樂訪談節目《一周星星》，本周日（28日）晚播出一連兩集，請來「年年25歲」的樂壇校長譚詠麟擔任嘉賓，接受嘉賓主持黎芷珊訪問，首集主題會回顧校長每個十年的難忘時刻，並為9月份在紅館舉行的《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會-終極篇》宣傳。

樂壇校長譚詠麟擔任嘉賓。

校長出道超過50年，橫跨多個年代，擁有超過300首大熱金曲，更創下多項傳奇紀錄，包括首位連奪四屆「最受歡迎男歌星」、1989年紅館連開38場演唱會等。談到70年代以組合「溫拿樂隊」成員身份出道，校長指出當時收入5個人要平分不算多，但因有拍戲及東南亞登台等，故累計收入足可置業。校長還激罕驚爆70年代已涉足多項生意，包括經營石油氣站、開廣告公司及物流公司，令芷珊驚嘆：「有錢人！」校長笑言：「少講唔代表冇做過呀嘛。」

校長同芷珊傾得好開心。

親爆一首神曲唱到麻木

80年代絕對是校長音樂生涯巔峰期，但校長搞笑形容是「瘋癲」期：「我記得連續14年，我只放過三次假，分別係8日、6日同3日，嗰段時間係完全唔做嘢。」校長更樂天笑言，只要將工作變成興趣就不會覺得辛苦。校長又透露曾因一首歌唱了太多次而感到麻木，但後來回想又覺得「罪過」：「呢隻歌將我帶到全球，有華人嘅地方都認識我。」到底是哪一首歌呢？

80年代絕對係校長最「巔峰」年代。

校長奪獎無數，好犀利。

在節目中暢所欲言的校長，又謂對1994年於大球場舉行的《譚詠麟'94純金曲演唱會（香港大球場）》有遺憾：「我哋準備咗成2千萬嘅器材，但開唔到去10度（音響），只開到0.5度。」並謂對當時觀眾抱有極大歉意。談到千禧年代出現的「左麟右李」熱潮，校長笑言全因傳媒一句說話促成這個組合，他還形容與克勤關係多重，包括：「同事」、「我係佢偶像」、「球隊隊員」、「合作伙伴」及「老竇」等，更坦言視克勤如兒子：「我對佢好多嘢比較上心，希望佢做得好。我哋默契好自然，一個眼神就知係唱主音定我和音。」

校長還被爆窩心事，例如曾親自致電後輩提點唱歌技巧，另外還有《一九八四星光熠熠耀爭輝》的珍貴「麒麟臂拉車」片段，另校長在「你問我答」環節，還會自爆由初中開始，至今每日只睡四小時的生活日常。

校長話對一首歌唱到麻木。

校長講咗好多當年事。