吳雨霏驚喜現身中環快閃店獻唱經典金曲　狀態絕佳惹復出開騷猜測

剛於本月迎來了40歲生日的前女團Cookies成員吳雨霏 (Kary) ，於2015年與初戀男友、有網球王子之稱的洪立熙 (Brian) 在美國註冊結婚，婚後育有一子兩女，四年抱三組成五口之家，一家人生活非常幸福。而成為了人妻兼人母的吳雨霏主力照顧家庭，專心相夫教子的她已淡出幕前，鮮有公開現身。不過她間中也會於IG同大家更新近況，分享日常點滴。吳雨霏去年曾與Cookies成員現身鄧麗欣演唱會，又為鄭秀文澳門騷擔任嘉賓，狀態Fit爆，令她的一眾粉絲以及網民更加期望她可以開個人演唱會。

吳雨霏與丈夫合照。（IG@ngk）

（左起）何綺玲Elaine、區文詩Angela、吳雨霏Kary、鄧麗欣Stephy、楊愛瑾Miki、陳素瑩Gloria及馬思恆Helena，不過就缺少傅穎Theresa及蒲茜兒Serena。（資料圖片/葉志明攝）

吳雨霏先後擔任鄧麗欣與鄭秀文演唱會嘉賓，令人推測是否要正式復出。（IG@ngk）

狀態絕佳惹復出開騷揣測

日前吳雨霏竟然驚喜現身中環，久違為大家公開獻唱！吳雨霏這次是應品牌CHANEL之邀，空降M88 RADIO SHINE FM快閃頻道限定店，於電台直播間演出。當日她不僅在現場大唱她的經典金曲《二十世紀少年》，更化身DJ，與人氣電台主持阿正以及Elsie一起現場開台直播。吳雨霏的官方fansclub ig亦有分享是次的照片和短片，讓粉絲們和網民可以隨時隨地欣賞以及重溫她的演出。從片中可見吳雨霏當日狀態絕佳，不止唱功依舊出色，令樂迷大飽耳福，她也十分之靚女，為大家帶來了視覺的享受。一眾網民同粉絲都留言呼叫她要快些復出開騷，甚至猜測今次的演出是為日後開騷作一個預熱或試水溫。

吳雨霏現身中環唱歌。(ig@ngk.official_fansclub)

吳雨霏唱live。(ig@ngk.official_fansclub)

吳雨霏唱功了得。(ig@ngk.official_fansclub)

吳雨霏狀態絕佳。(ig@ngk.official_fansclub)

吳雨霏好靚女。(ig@ngk.official_fansclub)

好靚呀。(ig@ngk.official_fansclub)

keep得好好。(ig@ngk.official_fansclub)

吳雨霏罕有現身。(ig@ngk.official_fansclub)