吳彥祖竟被本地歌手錯認係方中Sir　網民震驚糾正：佢唔係許紹雄

香港Hip Hop組合廿四味為紀念成軍20週年，昨晚（26日）在黃埔TIDES舉辦《Battle For the Mind》二十週年演唱會，全場爆滿，一班圈中好友包括何超儀、吳彥祖、黃浩然、許懷欣等亦有場支持。演唱會一開場，廿四味一眾成員阿肥陳偉雄、阿傑梁永傑、陳子聰 、Ghost Style 、李凱賢（Brian）、Eddie Chung，一起大唱《Hong Kong Kowloon（香港九龍）》 、《Do You Know Me》、《RTPK (Respect Tou Pok Guy)》炒熱氣氛，再緊接唱出《Do or Die》、《Bring it on》，現場氣氛非常熱烈！

廿四味昨晚（26日）在黃埔TIDES舉辦《Battle For the Mind》二十週年演唱會。（鍾冠全攝）

吳彥祖。（鍾冠全攝）

吳彥祖竟被錯認係方中Sir

本地創作歌手王嘉儀就於Threads分享了在場內偶遇吳彥祖的合照，兩人站在吳彥祖送贈給廿四味的花籃前合照，並留言寫道：「😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭方中sir ！！！！I mean I love 24 herbs but I gotta post this !!!」眾所周知，「方中sir」是已故藝人許紹雄於電影《新紮師妹》入面所飾演的角色名，這亦是他的代表作之一。王嘉儀竟然將吳彥祖錯認是飾演方中Sir的許紹雄，即惹來網民熱議。有網民留言作出更正表示：「方中sir is 許紹雄 佢係區海文/阿祖，收手吧！」、「he's not 方中sir wor….. 」、「收手啦阿祖 佢唔係方中sir 喎…」、「佢唔係許紹雄」、「x到起雞皮🤣」。面對網民一片爭議聲音，王嘉儀就解釋說：「It's just a joke 🤭🤭🤭🤭」意指自己並非認錯人，只是搞搞笑，其實作為圈中人沒理由會認錯，有可能是她看到吳彥祖便想起了許紹雄所演的方中Sir。

許紹雄飾演的方中sir角色深入民心。(電影截圖)

王嘉儀的post。(threads截圖)

網民留言。(threads截圖)

王嘉儀解釋。(threads截圖)

王嘉儀分享偶遇吳彥祖合照。(threads截圖)